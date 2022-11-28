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28 KASIM 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

D vitamini eksikliği halk sağlığı problemi

28 Kasım 2022, Pazartesi 20:13
İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Kutlu, D vitamini eksikliğinin ‘halk sağlığı problemi’ haline geldiğini söyledi.

Kutlu, güneşin sıklıkla yıl boyunca kendini gösterdiği bölgelerde bile D vitamini eksikliğinin yaygın olduğunu belirtti. Prof. Dr. Ali Kutlu, “Bu nedenle birçok ülkede gıdalar yoluyla D vitamini desteği koruyucu sağlık hizmetlerinin bir parçasıdır” dedi.

“D vitamini dışarıdan ancak küçük bir kısmını alabildiğimiz, büyük bölümü deriden güneş ışınları vasıtasıyla oluşturulabilen bir maddedir” diyen Prof. Dr. Ali Kutlu, şu bilgileri verdi: 

“D vitamininin son yıllarda yüzlerce geni etkilediği tespit edildi. Etkileri hakkında sürekli yeni şeyler öğreniyoruz. Gıdalardan yeterli miktarda D vitamini alınamadığı ve güneşten yeterince yararlanılamadığı için dünya nüfusunun neredeyse yarıdan fazlasında D vitamini eksikliği vardır. Ülkemizde ise bu oranın yüzde 70’lere ulaştığı gösterilmiş. Küresel çapta bir D vitamin eksikliği olduğunu söyleyebiliriz. Güneşin sıklıkla yıl boyunca kendini gösterdiği bölgelerde bile eksikliği yaygındır. Bu nedenle birçok ülkede gıdalar yoluyla D vitamini desteği koruyucu sağlık hizmetlerinin bir parçasıdır.”

Haber Merkezi

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