Değişken havalar hastalık riskini artırıyor

Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, üst solunum yolu hastalıklarının hava sıcaklığındaki değişkenliğe bağlı olarak arttığını söyledi.

Balık, hava sıcaklığındaki değişimin, hastalık sıklığının artmasında önemli bir etken olduğunun altını çizerek, “Havanın ısınıp soğuması, yağmur gibi değişkenlik, viral enfeksiyonların görülmesini kolaylaştırabiliyor.” dedi. Bu artışın olağanüstü ve endişe verici bir durum olmadığını vurgulayan Balık, sözlerine şöyle devam etti: “Bu beklenmeyen bir durum değil. Çünkü, ülkemizde uzun yıllara dayanan epidemiyolojik veriler, özellikle nisan ve mayıs gibi bahar aylarında, soğuk algınlığı, grip gibi tabloya neden olan virüs kaynaklı enfeksiyonlarda artış görülüyor. AA

Okunma Sayısı: 310

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.