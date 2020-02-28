Denetim şart

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Duruk, güvenilir gıda için ilk şartın denetim olduğunu belirterek, “Denetimin kolay ve hızlı yapılabilmesi için en önemli şartlardan birisi tarlaların birleştirilmesi. Ürün, tohumdan hasada kadar denetlenmeli.” dedi.

Güvenilir Ürün Platformu tarafından bilgi kirliliğini önlemek için başlatılan “Ne Yiyelim, Ne İçelim, Güveniliri Nasıl Seçelim?” başlıklı toplantı serisinin ilki İstanbul’da gerçekleştirildi. Meyve Suyu Endüstrisi Derneği (MEYED) Yönetim Kurulu Üyesi ve Aroma Yönetim Kurulu Başkan Vekili de olan Duruk, toplantı kapsamında yaptığı açıklamada, son yıllarda artan güvenilir gıda hassasiyetinden bahsetti. Türkiye’de güvenilir ürün için ilk şartın denetim olduğunu vurgulayan Duruk, tarlalar sürekli bölündüğü ve üretici değiştiği için denetimde zorluklar yaşandığını anlattı. Duruk, denetimin kolay ve hızlı yapılabilmesi için en önemli şartlardan birisinin, “tarlaların birleştirilmesi” olduğunu kaydetti. AA

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