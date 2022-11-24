Dengeli beslenmemek ruhsal gelişimi etkiliyor

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Merve Bayram, yeterli ve dengeli beslenmeyen gençlerde fiziksel, ruhsal ve sosyal gelişim açısından gerilik ve bağışıklık sisteminde bozulmaların meydana geldiğini bildirdi.

Beslenme: Sağlıklı, yahut öldürücü Bayram, şunları kaydetti: “Bilimsel çalışmalar genellikle en kötü beslenen kesim olan gençlerimizin beslenmesine çok dikkat etmesi gerektiğini gösteriyor. Beyin gelişimi 25 yaşına kadar devam ettiği için sağlıklı beslenme özellikle gençlerin vücut ve beyin sağlığı açısından çok daha önemli. Yeterli ve dengeli beslenmeyen gençlerde fiziksel, ruhsal ve sosyal gelişim açısından gerilik ve bağışıklık sisteminde bozulmalar meydana geliyor. Ayrıca, obezite yeterli ve dengeli beslenmemenin en büyük sorunu olup beraberinde birçok hastalık riskini getiriyor.” AA

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