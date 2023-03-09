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9 MART 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Deprem bölgesinde 55 çocuk 140 yetişkin kayıp

09 Mart 2023, Perşembe 20:01
Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu TBMM Çocuk İstismarının Araştırılması Komisyonu’nda deprem bölgesindeki kayıp yurttaş başvuruları ile ilgili bilgi paylaştı.

Holoğlu, “8 Mart 2023 tarihi itibarıyla deprem bölgesinde afet sebebiyle kaybolduğu gerekçesiyle 55 çocuk hakkında kayıp müracaatı bulunmaktadır. Şu ana kadar bize yapılan büyük kayıp müracaatları da 140 yetişkin afet bölgesinde kayıp sebebiyle aranmaya devam ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kurumlarında bakım ve gözetim altındaki 51 çocukla Sağlık Bakanlığı kurumlarında tedavi gören 162 kimliği belirlenemeyen çocuğun bunlardan 137’si 0-1 yaş arası olmak üzere, kimliklendirme çalışmalarına devam edilmektedir” dedi.

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