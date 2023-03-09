Deprem bölgesinde 55 çocuk 140 yetişkin kayıp

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu TBMM Çocuk İstismarının Araştırılması Komisyonu’nda deprem bölgesindeki kayıp yurttaş başvuruları ile ilgili bilgi paylaştı.

Holoğlu, “8 Mart 2023 tarihi itibarıyla deprem bölgesinde afet sebebiyle kaybolduğu gerekçesiyle 55 çocuk hakkında kayıp müracaatı bulunmaktadır. Şu ana kadar bize yapılan büyük kayıp müracaatları da 140 yetişkin afet bölgesinde kayıp sebebiyle aranmaya devam ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kurumlarında bakım ve gözetim altındaki 51 çocukla Sağlık Bakanlığı kurumlarında tedavi gören 162 kimliği belirlenemeyen çocuğun bunlardan 137’si 0-1 yaş arası olmak üzere, kimliklendirme çalışmalarına devam edilmektedir” dedi.

Okunma Sayısı: 69

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.