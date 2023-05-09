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9 MAYIS 2023 SALI - YIL: 54

Deprem sonrası bölgede uyuz vakaları arttı

09 Mayıs 2023, Salı
Maraş merkezli depremler sonrası bölgede bulaşıcı hastalıklarda artış yaşanıyor. Urfa’da, uyuz şikayetiyle hastaneye başvuran hasta sayısı her geçen gün artıyor.

Harran Üniversitesi Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aksoy, uyuzun son zamanlarda adeta bir salgına dönüştüğü konusunda uyardı. Urfa Tabip Odası Başkanı Dr. Bulut Ezer de çadır kentlerdeki yaşam koşullarının ve hijyene erişimin kısıtlı olmasının vaka sayılarının artmasında etkili olduğunu ifade etti. Uyuzun en kolay yayılma alanının toplu alanlar olduğunu belirten Aksoy, okul, kışla, huzurevi gibi toplu alanlarda, çocuklarda, yaşlılarda ve bağışıklığı zayıf olan kişilerde bulaşın daha kolay olduğunun altını çizdi. 

‘HASTALAR UYUZ OLDUĞUNU SÖYLEMEYE ÇEKİNİYOR’

Hastalığın çocuklar arasında da yaygın olduğunu anlatan Eser, “Özellikle yeni doğan bebeklerde de görmeye başladık ki, bazısı çok ağır deri hastalıklarına yakalandı ve sonuçları kötü oluyor. Özellikle çocuklara ve yaşlılara dikkat edilmesi gerekiyor” dedi. Hastaların, hastalıklarını sakladıklarına da şahit olduklarını söyleyen Ezer, “Utanıyorlar, bunu çok görmeye başladık. Bulaştığını söylemeye çekiniyorlar ve bu nedenle hastalık ilerleyinceye kadar müdahale olmuyor. Bu da hastanın çevresine bulaşmasına neden olan en önemli etkenlerden biri durumunda” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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