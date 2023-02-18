"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 ŞUBAT 2023 CUMARTESİ - YIL: 53

Deprem sonrası ‘enfeksiyon’ uyarısı

18 Şubat 2023, Cumartesi 02:56
Prof. Dr. Tevfik Özlü, deprem sonrası şartların pek çok enfeksiyon hastalığının yayılması için elverişli olduğunu ve dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, depremlerin ardından oluşan koşulların pek çok enfeksiyon hastalığının yayılması için elverişli olduğunu söyledi. Özlü, “Bu koşulların iyi yönetilmesi gerekiyor. Öncelikle beslenmeyle ilgili problemler var, temiz su temini içilecek ya da kullanılacak su teminiyle ilgili sorunlar var. Barınma, ısınma sorunları var. Onun dışında uykusuzluk, stres, öbür taraftan sürekli hareket halinde bulunma söz konusu. Kalabalık olarak kapalı mekanlarda bir arada olma, aynı çadırda ya da aynı mekanda bir arada bulunma var. Yakın temas var, temizlik hijyen koşullarının sağlanamaması var. Tüm bunlar hakikaten enfeksiyon hastalıklarının bulaşması için çok uygun elverişli koşullar oluşturuyor. O açıdan dikkatli olmak gerekiyor” dedi.

Alınacak tedbirler

Prof. Dr. Özlü, “Deprem bölgelerinde en sık gördüğümüz enfeksiyonlar genelde su kaynaklı enfeksiyonlar, solunum yolu enfeksiyonları ve yara enfeksiyonları olabilir. Bu açıdan önerimiz özellikle hasta olan ya da semptomu olan öksürük, burun akıntısı, boğaz ağrısı, halsizlik, ateş gibi solunum yolu enfeksiyonu semptomları belirtilerine sahip olan hastaların mümkün olduğu kadar insanlarla kalabalıklarla kendisini izole ederek buralardan uzak durması gerekiyor. Deprem koşullarında bu ne kadar mümkün olabilir bilemiyorum ama bu mümkün olmazsa da en azından bir maske kullanması, bu da mümkün değilse öksürme ve aksırma sırasında ağzını burnunu bir peçeteyle ya da bulabildiği bir kapatıcı bezle kapatmasını tavsiye ediyorum bulaşmanın önlenmesi açısından. Kapalı kalabalık alanların mümkün olduğunca düzenli aralıklarla havalandırılması önemli. Solunum yolu enfeksiyonlarının bulaşmasını önlemek açısından bu tedbirleri almamız gerekiyor” diye konuştu.

‘EL HİJYENİ ÇOK ÖNEMLİ’

Deprem sonrası su kaynaklı enfeksiyonların da çok sık görülebildiğine değinen Prof. Dr. Özlü, “Hijyen çok önemli. Özellikle el hijyeni çok önemli. Yemekten önce yemekten sonra gıda hazırlarken, tuvalet öncesi ve tuvalet sonrası ya da ellerde görülür bir kirlenme olduğunda ya da enfekte olduğunu düşündüğümüz bir eşyayla bir yüzeyle temas sonrası ellerimizi su ve sabunla yıkamamız eğer bu mümkün değilse alkol bazlı dezenfektanlar ya da kolonya gibi alkol içeren sıvılarla elimizi sık sık temizlememizi tavsiye ediyoruz” dedi.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 257
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Deliller toplanmadan enkaz kaldırmak suçtur

    Depremin 278. saatinde Hatay'dan bir müjdeli haber daha

    Depremde yıkılan İsias Otelin sahibi ve yöneticisi 3 kişi tutuklandı

    Scheppach GmbH, depremzedelere 1368 jeneratör yardımı yaptı

    Bahreyn'de depremzedeler için 3,7 milyon dolar bağış toplandı

    Bir yıl önce yapılan bina enkaz oldu

    'Lütfen yardım etmeye devam edin!'

    Depremzede çocuklar için moral programı

    Deprem sonrası ‘enfeksiyon’ uyarısı

    Çocuklar sakinleşsin diye ilaç veriyoruz

    İstanbul’un sorunu 3-4 yılda çözülmez

    Yurtsuz kalan öğrenciler: Kırgınız, mutsuzuz ve öfkeliyiz

    Kabe İmamı Abdullah el-Humeyd, gözyaşları içerisinde depremzedeler için dua etti

    “Merkez Bankası bağış yapamaz”

    Gece bağış yaptı, sabah yatırım teşviki aldı

    Millet İttifakı “deprem” gündemiyle toplanıyor

    11. günde mucize kurtuluşlar

    Malatya’da ağır hasarlı 10 bin 233 bina acil yıkılacak

    Bu kararı geri çekin

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    17 Ağustos’tan sonra...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Mi’rac sabahında yaşanan mu’cize
    Genel

    Bu kararı geri çekin
    Osman ZENGİN

    Aynı ikaz…
    Cevher İLHAN

    Alây-ı vâlâ ile övülen vahamet!
    Ahmet BATTAL

    Fişten prize elektrik akıtanlara
    Süleyman Uçar

    Musibetlerin mesajını doğru okumak
    Genel

    Çocuklar sakinleşsin diye ilaç veriyoruz
    Genel

    Erdoğan, 1 yıl önce ‘riskli bölge’ ilanlarını kaldırmış

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.