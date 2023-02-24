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'Depremlerde hafif de olsa yaralananlar ''tetanos aşısı''nı ihmal etmemeli'

24 Şubat 2023, Cuma 18:35
Deprem bölgesinde, enkazda çalışan görevlilerle depremzedelerin tetanos aşılarının yapıldığını aktaran Koca, çok hafif de olsa depremde yara alan kişilerin tetanos aşısını ihmal etmemesi gerektiğine dikkati çekti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş'taki hastanelerin servislerinde yatak doluluk oranının yüzde 23 olduğunu belirterek, "Yoğun bakım yatak doluluk oranımız yüzde 28. Yeterli kapasitemiz mevcut." dedi.

Koca, Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğünde düzenlediği basın toplantısında, kentte 13 devlet, 1 üniversite, 7 sahra hastanesinin yanı sıra 8 toplum sağlığı merkezi, 77 aile sağlığı merkezi ve 101 sağlık eviyle hizmet verdiklerini söyledi.

Türkoğlu ile Nurhak Devlet hastanelerinin ağır hasarlı olduğunu, Necip Fazıl Şehir Hastanesinin hizmet vermeyi sürdürdüğünü kaydeden Bakan Koca, il genelinde 120 eczanenin yanı sıra sahra hastanelerinin eczaneleri ile 14 ayrı noktada mobil eczanelerin bulunduğunu, ilaç temininde sorun yaşanmadığını aktardı.

Koca, Kahramanmaraş'taki hastanelerde tedavisi devam eden depremzede hastanın kalmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Kahramanmaraş'ta afetten kaynaklanan sebeplerle 1789 ameliyat yapıldı. Sağlık tesislerine toplam başvuru sayısı 48 bin 223'ü acil olmak üzere 54 bin 18'dir. İl genelinde servis yatak doluluk oranımız yüzde 23, yoğun bakım yatak doluluk oranımız yüzde 28. Yeterli kapasitemiz mevcut. 9 hastanemiz evde sağlık hizmeti vermeye devam etmektedir. Afetin ilk gününden bu yana 559 hastamıza evde sağlık hizmeti verilmiştir. Gün aşırı köylerimize ambulans gönderilmekte, sağlık taraması ve kronik hasta takibi yapılmaktadır. 61 gezici sağlık ekibi 473 köye gün aşırı ziyaret yapmaktadır."

Alo 184 Sağlık Hizmeti çağrı sisteminin devreye alındığını hatırlatan Koca, "Şu ana kadar 75 yaş üzeri hastalarımızın yüzde 78'ine ulaşabildik. Bunların yarısı il içinde ulaşılarak kronik hastalık ilaç talepleri yerinde karşılandı. Kalan yarısının il dışında olduğu tespit edildi. Bulundukları ilde hizmet verilmeye çalışılıyor." dedi.

"Şebeke suyunu içme suyu olarak kullanmayalım"

Koca, kentten alınan 1533 su numunesinden 1354'ünde klor oranının yeterli olduğunu tespit ettiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Su numunelerinin mikrobiyolojik ve kimyasal analizleri burada, Kahramanmaraş Merkez Halk Sağlığı Laboratuvarımızda yapılmaktadır. Bu analizler, şebeke suyunun içme suyu olarak kullanılmasının riskli olduğunu ortaya koymaktadır. Alınan su örneklerinden 176'sı uygunsuz bulunmuştur. Bir kısmı mikrobiyolojik veya kimyasal uygunsuzluktur. Bilimsel tespitlerden hareketle gerekli önlemler alınmaktadır. Israrlı uyarımı burada da tekrarlamak istiyorum, valilik ve kaymakamlıklar açıklama yapana kadar şebeke suyunu içme suyu olarak kullanmayalım. Su hayattır, hep öyle kalsın ve hastalık sebebi olmasın. Daha önce yaptığım açıklamalarda belirttiğim gibi mevcut şartlar itibarıyla halk sağlığını tehdit edici bir durum şu ana kadar yoktur."

Deprem bölgesinde, enkazda çalışan görevlilerle depremzedelerin tetanos aşılarının yapıldığını aktaran Koca, çok hafif de olsa depremde yara alan kişilerin tetanos aşısını ihmal etmemesi gerektiğine dikkati çekti.

Koca, enkaz kaldırma çalışmalarında maske kullanımının da ihmal edilmemesi gerektiğini, N95 maskelerin sağlık ekiplerinden temin edilebileceğini söyledi.

Sağlık çalışanları için düzenleme

Bölgede görevli sağlık çalışanları için yeni bir düzenlemeye gittiklerini kaydeden Bakan Koca, şöyle konuştu:

"Afet bölgesinde gönüllü olarak çalışmak isteyen hekimlerin, hemşirelerin, tüm sağlık çalışanı arkadaşlarımızın bu taleplerini iletebilmesi için Ekip Portal Uygulaması üzerinden başvuru formu oluşturulmuştur. Gönüllülük başvuruları, ilgili il sağlık müdürlüğünce görüntülenebilecek, bakanlığımızca ihtiyaç doğrultusunda görevlendirme yapılacak. Başvuracak tüm arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Bir diğer düzenlemeyi görev yeri halen deprem bölgesi olup başka bir ile atanmak isteyen sağlık çalışanlarının başvuruları için yaptık. Bu arkadaşlarımızın görevlendirme ve tayin talebi başvuruları Personel Bilgi Sistemi üzerinden alınacaktır."

AA

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