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14 ŞUBAT 2023 SALI - YIL: 53

Depremzedeler ilaç takip sisteminden muaf olacak

13 Şubat 2023, Pazartesi 23:44
Cumhurbaşkanlığı, depremden etkilenen 10 ilde 3 ay süreyle ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında sağlık alanında alınacak tedbirlere ilişkin kararname yayınladı.

Buna göre; OHAL süresince Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş illeri ile Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde bulunan serbest eczaneler, ilaç takip sistemi işlemlerinden, Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde muaf tutulacak. Kırmızı ve yeşil reçeteye tabi ilaç talepleri, reçetelerin defter kayıtları düzenli olarak tutularak ve matbu olarak düzenlenip reçetelerin bir nüshası saklanarak karşılanacak. Kırmızı ve yeşil reçeteye tabi ilaç talepleri, reçetelerin defter kayıtları düzenli olarak tutularak ve matbu olarak düzenlenip reçetelerin bir nüshası saklanarak karşılanacak.

Ankara - Anka

 

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