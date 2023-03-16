Depremzedeler nasıl uyum sağlayacak?

Depremde derin travmalar yaşayan bir kesim de yaşlılar oldu. Kimi evladını, torununu ya da tüm ailesini kaybetti, kimsesiz kaldı. Sonrasında meydana gelen depremler ve artçılar da kaygılarına yenilerini ekledi.

Kahramanmaraş depremlerinin ardından büyük kayıplar yaşayan yaşlı bireyler korku, yas ve çaresizlik gibi farklı ruh hallerini bir arada yaşarken bir yandan da hayata devam etmeye çalışıyor. Uzmanlar, bu süreçte yaşlılara güvende oldukları hissinin verilmesi gerektiğini vurguluyor. Depremde derin travmalar yaşayan bir kesim de yaşlılar oldu. Kimi evladını, torununu ya da tüm ailesini kaybetti, kimsesiz kaldı. Kimi ise evinden barkından oldu. Sonrasında meydana gelen depremler ve artçılar da kaygılarına yenilerini ekledi. Fiziksel olarak daha yavaş ve güçsüz durumdaki yaşlılar için hayat deprem bölgesinde daha zor. Peki bu dönemde yaşlı depremzedeler yaşama nasıl ayak uyduracak? Yeni hayat düzenine nasıl alışacak? İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi, Psikolojik Danışman, Prof. Dr. Sefa Bulut anlattı.

Art arda meydana gelen depremler yaşlı bireyleri nasıl etkiledi?

Büyük depremden hemen dokuz saat sonra ikinci büyük depremin meydana gelmesi ve hala artçı sarsıntıların yaşanması, onlarda tekrar deprem olacak kaygısı oluşturdu. Yani bir anlamda yaşadıkları travma uzadı ve tekrar etti. Bu da yaşanan stresi ve korkuyu daha da arttırdı. Bu tip durumlarda bireyler hem duygusal hem de fiziksel olarak uyarılır. Gerginlik, gerilim, uyuyamama ve sürekli alarmda olma durumları oluşur.

Yaşlılar afet sonrası yaşama nasıl uyum sağlayacak?

“Her şeyden önce aynı çocuklarda olduğu gibi hem fiziksel hem de duygusal olarak güvende oldukları hissi verilmeli. Kalacak yer temin edilmeli ve artık güvende olduklarını görmeleri gerekir. Yalnız olmadıkları ve yalnız kalmayacakları vurgulanmalı. Bu hem aile, eş dost anlamında hem de devlet yardımı, sosyal yardım ve psikolojik yardımları içerecek biçimde olmalı. Yaşadıkları yeri terk etmelerini hemen istemeyelim. Onların onayını alarak ilerleyelim. Taşınma, ev satma gibi verilecek kararlara onları da katalım.”

(TRT Haber)