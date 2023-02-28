Depremzedelerde şok ve travma devam ediyor

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen depremin vurduğu Adıyaman’da yüzlerce enkaz olduğu gibi dururken, evsiz kalanlar barınma sorununu gidermeye çalışıyor.
Kentte sağlık hizmeti verenler, psikolojik desteğin önemini vurguluyor. Depremin ardından Adıyaman kent merkezinde nüfus oldukça azalmış durumda.
Depremin ardından kentte sivil toplumun oluşturduğu dayanışma ağı ise oldukça güçlü. Sağlık alanında çalışmayı TTB ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) yürütüyor.
Sahada yapılan taramada deremin etkisinin sadece fiziki yıkım olmadığı görülüyor. Evlerini, ailelerini, akrabalarını, dostlarını, koşularını kaybeden depremzedeler büyük travma yaşıyor. SES Batman Şubesi ekibinden olan Sosyal Hizmetler Uzamanı Ercan Şahin, depremden etkilenenlerin genel olarak korku, kaygı ve endişe yaşadığını ve buna bağlı olarak bunun üzerinden gelememe sorunu yaşadığını söyledi. Şahin depremi yaşayanlar, yakınlarını kaybedenlerin ciddi travma yaşadığını anlattı.
Haber Merkezi