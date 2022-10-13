Devlet hastaneleri tıkandı

Kamu hastanelerinden randevu alamama çilesi devam ediyor. Özellikle ağız ve diş sağlığı bölümlerinde hastalara aylar sonrasına randevu veriliyor. Doktorlar ise, kamu sisteminin tıkandığını belirtiyor.

Koronavirüs pandemisiyle kamu hastanelerinden randevu alamama çilesi devam ediyor. Özellikle ağız ve diş sağlığı bölümlerinde hastalara aylar sonrasına tarih veriliyor. İzmir’de bir hasta, 9 yıl önce aldığı randevu için dün kendisinin arandığını belirtirken, doktorlar da kamu sisteminin tıkandığına dikkat çekiyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi büyük şehirlerdeki kamu hastanelerinde ağız ve diş sağlığı bölümüne en erken 3-4 hafta sonrasına randevular bulunurken, bazı ilçelerde yoğunluktan hiç randevu açılmıyor. Birçok vatandaş telefon ya da bilgisayar başında randevuların açılmasını beklerken, muayene randevusu bulanlar ise kendisini şanslı hissediyor. Fakat yoğunluk ve her hastaya kısa bir süre bakılabilmesi yüzünden işlemler yarıda kalıyor. BirGün’ün haberine göre, Türk Dişhekimleri Birliği Genel Başkanı Ahmet Tarık İşmen, Türkiye’de 132 kamu ağız diş sağlığı merkezi ve hastanesinin olduğunu hatırlatan İşmen, bu merkezlerde de 11 bine yakın diş hekiminin görev yaptığını söyledi. Türkiye’de açlık ve yoksulluk sınırında yaşayan 40-50 milyon insanın bulunduğunu, bu insanların kamudan hizmet almaya çalıştığını belirten İşmen “Kamu hekimliği şu anda tıkanmış durumda” dedi.

DİŞ TELİ TEDAVİSİ İÇİN 9 YIL SONRA SIRA GELDİ

İzmir’de yaşayan ve diş teli tedavisi için 9 yıl önce Katip Çelebi Hastanesi’ne başvuran 26 yaşındaki Gizem Efe, geçen günlerde gelen ‘sıranız geldi’ telefonuyla yaşadığı şaşkınlığı anlattı. “Yeni aradılar. Bazı şeyler ummadığın anda oluyor” diyen Efe, özetle şunları söyledi: “Yaklaşık 9-10 yıl öncesinde ortodonti tedavisi için hem Konak Diş Hastanesi’ne hem de Katip Çelebi Diş Hekimliği Fakültesi’ne başvurdum. Ortodontik tedavi için ön aşamalar var, çekim gibi. Onlar yapılıp sıraya alındım. Katip Çelebi’den asla sıra gelmedi, Konak’ta yaklaşık bir yıl sonra tedavim başladı ama çok uzun ve özensiz bir tedaviydi. Üniversite için Antalya’ya taşındım. Oradan sürekli hastaneye git gel yapıyordum. Konak’taki hekim süreci uzattı. Tüm bunlar olunca da ben tedavimi özel bir klinikte sürdürmek zorunda kaldım. Tedavim tamamlandı yaklaşık 5 yıl önce ve tellerim çıktı. Geçenlerde Katip Çelebi Diş Hastanesi’nden arayıp ‘Sıranız geldi, tedavinize başlayabiliriz’ dediler.”

Haber Merkezi