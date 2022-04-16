Devlet hastanelerinde randevu çilesi

Kütahya Milletvekili TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi Ali Fazıl Kasap, devlet hastanelerinde randevu çilesinin bitmediğini dile getirerek insanların mağdur edildiğini söyledi.

Kasap, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve Alo 182’ye ise ulaşılmakta sorun yaşandığına belirterek Sağlık Bakanlığı yetkililerini göreve çağırdı. Kasap, şunları söyledi: “Bugün Türkiye’de sağlık sistemi bir açmaz içerisinde. Hekimlerimiz bugün Türkiye’de kalmak istemiyor. Çalışma şartları düzeltilmediği takdirde ilerleyen günlerde bu kriz kendini çok daha fazla hissettirecek. Doğal olarak sağlık sisteminde yaşanan bu açmaz vatandaşımız da derinden etkiliyor. Bugün için bir hastaneden randevu almak işkenceye dönüştü! Artık kuyruklar evde, telefonlarda! ‘Sağlıkta çağ atladık’ diyenler ne hekimlerimizin ne sağlık çalışanlarımızın ne de vatandaşımızın yaşadığı sorunları görmüyor.” Haber Merkezi

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