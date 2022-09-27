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28 EYLÜL 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Devlet hastanelerinde randevu krizi

27 Eylül 2022, Salı 19:40
Türkiye genelindeki pek çok devlet hastanesinde randevu bulamama sorunu arttıkça, çeşitli online platformlarda dile getiren şikayetlerin sayısı on binleri buluyor.

Merkezi Hekim Randevu Sistemi’ni (MHRS) hedef alan pek çok şikâyette, branş ya da şehir fark etmeksizin, ülke çapında benzer sorunların yaşandığı görülüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 23 Ağustos’ta sorularıcevaplarken, devlet hastanelerinde yaşanan randevu problemi hakkında, “sağlık çalışanlarının mutluluğu arttıkça” bu sorunun da çözüleceğini söyledi. Bu doğrultuda “ek ödeme yönetmeliği” gibi çeşitli adımlar attıklarını belirten Koca, kamuda çalışmanın cazip bir hale geleceğini belirterek, “1-2 ay gibi kısa bir süre içerisinde” randevu sorunu da dahil olmak üzere, birçok sorunun çözüleceğini belirtti.

En erken 2 ay sonra

Ankara’nın iki büyük kamu hastanesinde randevu sırası bekleyenlerle BBC Türkçe’nin yaptığı röportajlarda bekleme sorunları dile getiriliyor. Yanında yaşlı annesiyle sırasını bekleyen Burak, sürekli gözetimde tutulması gereken bir kronik böbrek hastası. Ultrason randevusu almakta sorun yaşadığını söyleyen Burak, böbrek ağrısı sebebiyle acilden sevk edilse bile en erken 2 ay sonrasına ultrason randevusu alabildiğini söylüyor. 

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  • Arif

    27.9.2022 19:50:59

    Bir bakanın ağzından çıkan cümle "sağlık çalışanlarının mutluluğu arttıkça" yani mutlu değilse işini akşamın iyi yapmaz veya sallar. Peki bu anlayış devlete sırtını yasla anlayışına yaramıyor mu? Liyakat yok ise görev yok anlayışı acilen hayata geçirilmeli. Özel sektörde gel işini aksat bak ne oluyor. 657 memur maddesi bir zırh olmaktan çıkarılmalı. Problem sağlıkta şiddet o zaman sayın bakan gereğini yapmalı ya kanun çıkarın veya istifa ediyorum desin. İstifa kelimesi biraz ironik oldu kusura bakmayın :)

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