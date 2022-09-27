Devlet hastanelerinde randevu krizi

Türkiye genelindeki pek çok devlet hastanesinde randevu bulamama sorunu arttıkça, çeşitli online platformlarda dile getiren şikayetlerin sayısı on binleri buluyor.

Merkezi Hekim Randevu Sistemi’ni (MHRS) hedef alan pek çok şikâyette, branş ya da şehir fark etmeksizin, ülke çapında benzer sorunların yaşandığı görülüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 23 Ağustos’ta sorularıcevaplarken, devlet hastanelerinde yaşanan randevu problemi hakkında, “sağlık çalışanlarının mutluluğu arttıkça” bu sorunun da çözüleceğini söyledi. Bu doğrultuda “ek ödeme yönetmeliği” gibi çeşitli adımlar attıklarını belirten Koca, kamuda çalışmanın cazip bir hale geleceğini belirterek, “1-2 ay gibi kısa bir süre içerisinde” randevu sorunu da dahil olmak üzere, birçok sorunun çözüleceğini belirtti.

En erken 2 ay sonra

Ankara’nın iki büyük kamu hastanesinde randevu sırası bekleyenlerle BBC Türkçe’nin yaptığı röportajlarda bekleme sorunları dile getiriliyor. Yanında yaşlı annesiyle sırasını bekleyen Burak, sürekli gözetimde tutulması gereken bir kronik böbrek hastası. Ultrason randevusu almakta sorun yaşadığını söyleyen Burak, böbrek ağrısı sebebiyle acilden sevk edilse bile en erken 2 ay sonrasına ultrason randevusu alabildiğini söylüyor.