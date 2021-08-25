'Dijitalzedelere 6 altın öneri'

Dijital Denge Derneği, “Pandemi dönemi yaşama alışkanlıklarımızla birlikte dijitale daha bağımlı halde geldik” diyor.

2021’de Türkiye’de internet kullanıcı sayısının 3.7 milyon ile % 6, sosyal medya kullanıcı sayısının ise 6 milyon ile % 11 arttığı görülüyor. Özellikle dijitalleşmeyi hızlandıran pandemiyle birlikte, iş ve özel hayatımızı bir süredir ekranlara sığdırarak yaşıyoruz. Ocak 2020’de internette geçirdiğimiz ortalama zaman 7 saat 29 dakikayken, Ocak 2021 verilerine göre günde ortalama 7 saat 57 dakikayı internette, 2 saat 57 dakikayı ise sosyal medyada geçiriyoruz. Peki en sağlıklı ilişkimizin ekranlarımızla olduğu bu dönemde, yaşadığımız fizyolojik ve psikolojik sıkıntılar neler? Hepimiz bir dijitalzedeye dönüşmüş olabilir miyiz?

Dijital Denge Derneği’nden 6 altın öneri:

Dijital abur cuburla beslenmeyin. 24 saat içerisinde çevrimiçi dünyada ne tükettiğinizi not alın, gereksiz gördüğünüz içerikleri ertesi gün daha az izlemeye ve/veya okumaya çalışın. Derin nefes almak, gerinmek, spor gibi bedeninizi dinlendirecek ve direncini arttıracak aktiviteleri hayatınıza dahil edin. Dengeli beslenin. Bu, beyninizin daha berrak çalışmasına, veriminizle bağışıklığınızın artmasına katkı sağlayacak. Sosyal mesafe kurallarını koruyarak sosyalleşin. Yavaşlayın. Yapacağınız işlere tek tek vakit harcayın. Kendinizi strese neden olan şeylerden bir süreliğine uzaklaştırın.