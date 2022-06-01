Dikkat! Temas edilmemeli

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Şirin, Süleymanpaşa ve Marmaraereğlisi ilçeleri sahil kesimlerinde zaman zaman kıyıya yakın kesimlerde denizanaları görüldüğünü söyledi.

Denizanalarından bazılarının “pusula” (chrysaora hysoscella) cinsi olduğunu ifade eden Şirin, bu tür denizanalarına dokunulması halinde temas eden kişide şiddetli ağrı ve yaralara neden olunabildiğinin kayıtlara geçtiğini anlattı. AA

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