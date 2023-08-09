SMA hastalığına yakalanan çocukların aileleri Sağlık Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı. Aileler, “Spinraza adlı ilacın bir an önce gelmesini talep ediyoruz” dedi.

SMA hastalığına yakalanan çocukların aileleri, dün Sağlık Bakanlığı’nın önüne giderek basın açıklaması yaptı. Aileler, “Türkiye geleceğini kaybediyor, SMA’lılar ilaç bekliyor”, “Karşılıyoruz diyorsunuz 6 ay oldu spinraza bile vermediniz” “Evlatlarımızı yaşama hakkını verin” “Tanı var tedavi yok” “Dilene dilene ilaç istiyoruz” pankartları açtı. Aileler adına şu açıklama yapıldı:”Türkiye’de şu anda spinraza diye bir ilaç var, tedarik sorunumuz var. Sağlık Bakanlığı bununla ilgili bir açıklama yapmıyor. 3 aydır bu ilacı bizim çocuklarımız alamıyor. Biz bu ilacın bir an önce gelmesini talep ediyoruz. Çocuklarımız kas kaybıyla mücadele ediyor” Ankara - anka

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