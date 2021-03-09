“Diş ağrısıyla karıştırmayın”

Medicana International İzmir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özhan Merzuk Uçkun, “Trigeminal nevraljide (delirten hastalık) ağrı, sinirin dağıldığı yüz bölgesinde ani ve ataklar halinde görülür. Hasta, bu ağrısını diş ağrısı şeklinde tarif edebilir ve ilk başvuru yerleri diş hekimleridir. Bundan dolayı teşhis konulması zaman alabilir. Bazen dişlerini çektirecek kadar ağrı şiddetlidir”

Medicana International İzmir Hastanesi’nden yapılan açıklamaya göre, kafa ve yüz bölgesine uyarı götüren sinirin etkilenmesi sonucu ortaya çıkarak etkilediği kişinin yüzünde dayanılmaz ağrılar yapan trigeminal nevralji ya da toplumda bilinen adıyla “delirten hastalık”, Türkiye’de her yıl 4 bin kişiyi etkiliyor. AA

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