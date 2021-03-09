"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 MART 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

“Diş ağrısıyla karıştırmayın”

09 Mart 2021, Salı 14:00
Medicana International İzmir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özhan Merzuk Uçkun, “Trigeminal nevraljide (delirten hastalık) ağrı, sinirin dağıldığı yüz bölgesinde ani ve ataklar halinde görülür. Hasta, bu ağrısını diş ağrısı şeklinde tarif edebilir ve ilk başvuru yerleri diş hekimleridir. Bundan dolayı teşhis konulması zaman alabilir. Bazen dişlerini çektirecek kadar ağrı şiddetlidir”

Medicana International İzmir Hastanesi’nden yapılan açıklamaya göre, kafa ve yüz bölgesine uyarı götüren sinirin etkilenmesi sonucu ortaya çıkarak etkilediği kişinin yüzünde dayanılmaz ağrılar yapan trigeminal nevralji ya da toplumda bilinen adıyla “delirten hastalık”, Türkiye’de her yıl 4 bin kişiyi etkiliyor.

AA

Okunma Sayısı: 118
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İlan ambargosu tepkiyle karşılandı

    Uygurlu Anneler Ankara’ya yürüyor: Sesimizi duyun

    Kudüs barış çınarıdır, yıkılmasın

    ‘Asıl artış 1-2 hafta sonra görülecek’

    Türkiye'de son 24 saat

    İsviçre'deki skandal peçe referandumuna bir tepki de BM'den

    'Rusya en çok Almanya'yı hedef alıyor'

    Olmayan haklara eylem paketi

    Hür medyaya ihtiyacımız var

    Son 51 yılın en sıcak 8. şubat ayını yaşadık

    Kutuplaştırmak fayda getirmez

    'CIA, Nijer'deki hava üssünü büyüttü'

    Myanmar'da tansiyon gün geçtikçe yükseliyor

    Türkiye'ye girmeye çalışan 11 kişi yakalandı

    'Suudi Arabistan topraklarını hedef alan saldırıları endişeyle karşılıyoruz'

    Senegal Cumhurbaşkanından sükunet çağrısı

    İngiltere'de 'Kraliyet'e yönelik tepkiler büyüyor: 'Monarşi kaldırılsın'

    Ağrı'dan Suriye'ye dualarla uğurlandılar

    ABD, Rusya'ya ''siber operasyon'' düzenleyecek iddiası

    Ekvator Ginesi'ndeki patlamada ölü sayısı 98'e yükseldi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İlan hakkımız hiç bu kadar gasp edilmemişti
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Mi’rac Gecesi’nde manevî yükselişler
    Abdullah ŞAHİN

    Manevî Mi’racımız
    Ahmet DEMİRDÖĞMEZ

    Rabıta-i mevt ve Risale-i Nur
    M. Latif SALİHOĞLU

    İstanbul ve Anadolu’yu işgal toplantısı
    Ahmet BATTAL

    Katalogdan suç seçenler
    Ali FERŞADOĞLU

    Farklı zaman boyutları ve Mi’rac
    Faruk ÇAKIR

    Hoş geldin ölüm
    Risale-i Nur'dan

    Mi’rac, ikinci bir Kadir Gecesi hükmünde

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.