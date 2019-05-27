Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Gülbahar Ustaoğlu, “Şekeri hepimiz ne yazık ki tüketiyoruz, ama çok fazla şeker tüketmemeye özen göstermeliyiz. Şeker ve benzeri yiyecekleri tükettikten sonra da yanımızda diş fırçası yoksa bile en azından su içmeliyiz, çünkü karbonhidratlı yiyeceklerden sonra ağızda asidik bir ortam oluşmakta. Bunlar da bakteriler ve diş çürüğü için fırsat oluşturmakta. Bundan dolayı mümkün mertebe az tüketmeli ve ardından su içmeliyiz” dedi.

Ustaoğlu, yaptığı açıklamada, Ramazan ayı ile beslenme düzeni değişen insanların bu süre boyunca ağız ve diş sağlığına gereken önemi veremediğini ifade etti. AA

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