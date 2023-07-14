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14 TEMMUZ 2023 CUMA - YIL: 54

Dışarı çıkmayın!

14 Temmuz 2023, Cuma 04:17
Pik yapması beklenen sıcak hava dalgasına ilişkin uyarılarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “dışarı çıkmayın” uyarısında bulundu.

'Sıcak çarpması'na dikkat!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, özellikle cuma, cumartesi ve pazar günleri pik yapması beklenen sıcak havalara karşı uyarılarda bulundu.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sıcak çarpmasının, vücut sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı, “hipertermi” olarak da bilinen ciddi bir klinik durum olduğuna dikkati çekti. Koca, “Yaşlılar ve çocuklar, diyabet hastalığı, yüksek tansiyon, kalp hastalığı, astım gibi kronik rahatsızlıkları olanlar sıcak çarpması için yüksek risk grubundadır. Bu gruptakilerin gün içinde sıcaklığın yüksek seviyelere ulaştığı saatlerde dışarıya çıkmamalarını öneriyoruz” ifadelerini kullandı.

Acilen ‘sıcak sağlık eylem planı’ hazırlanmalı

Dünyada ortalama sıcaklıklar aynı hafta içerisinde üç kez üst üste rekor kırıyor. Küresel ortalama sıcaklığının 17,23°C olduğu 6 Temmuz 2023 tarihi, en sıcak gün olarak kayıtlara geçti. İklim değişikliğinin bir sonucu olarak aşırı sıcaklar, dünya çapında yaz mevsimlerinin kalıcı bir özelliği haline geliyor. Türkiye’deki sağlık örgütleri de aşırı sıcaklar için Sağlık Bakanlığı’nı uyardı. Yazılı açıklama yapan Türk Tabipleri Birliği, Türk Toraks Derneği ve Halk Sağlığı Uzmanları Derneği, Türkiye’nin aşırı sıcaklar açısından coğrafik konumu nedeniyle risk altında olduğunu söyleyen sağlık örgütleri, toplumsal önlemlerin alınması için Bakanlığı harekete geçmeye davet etti. Erken uyarı sistemlerinin oluşturulması, koruyucu önlemlerin alınması ve uyum stratejilerinin geliştirilmesinde Sağlık Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlara çağrıda bulunan sağlık örgütleri, “Acilen ‘sıcak sağlık eylem planına’ ihtiyaç var” dedi.

Haber Merkezi

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40 dereceyi geçecek

Türkiye sıcak hava dalgasının etkisi altına girdi. İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde sıcaklık 35 derecenin üstüne çıkacak. Hafta ortasından itibaren Marmara, Ege ve Akdeniz’de hava sıcaklığı daha da artacak. Sıcaklığın mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üstüne çıkması bekleniyor. NTV meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, “Perşembe Cuma günleri İstanbul’da sıcaklık 35’lere doğru çıkacak. Çanakkale, Balıkesir tarafında 38-39 dereceleri göreceğiz. Ege’de özellikle iç Ege’de sıcaklıklar 40 dereceyi zorlayacak. Hatta 40 dereceyi geçecektir. Sahillerde hissedilen sıcaklık 38 dereceyi bulacak. Akdeniz’de Adana ve Antalya arası 40 dereceye ulaşacak. İç Anadolu’da Ankara’da Kayseri’de 38 dereceye ulaşacak” dedi.

Haber Merkezi

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