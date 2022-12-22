Diyarbakır’da iki bin çocuk acillik

Diyarbakır’da bir ay içerisinde özellikle 4 yaş altı çocukların gribal enfeksiyon şikayetiyle hastane acillerine götürülüşünde artış yaşandı.

Uzmanlar, virüslerin artık kombine hale geldikten sonra hızla ilerleyerek özellikle akciğer enfeksiyonu, zatürre ve bronşite neden olduğunu ve bundan da en fazla çocukların etkilendiğini söyledi. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Kliniği Sorumlusu ile Doğu Pediyatri Derneği Genel Sekreteri Doç. Dr. Muhammed Asena, “Aralık ayının başından bu yana acil başvuruları çok fazla almaya başladık. Hastanemizde günlük 400 ile 500 başvuru varken, şu an rakamlar 4 katına çıktı. Ortalama bin 500 ile 2 bin hasta başvurusu alıyoruz” dedi. Haber Merkezi

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