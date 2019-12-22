‘Doğalsa yararlıdır anlayışı doğru değil’

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Funda Nuray Yalçın, ıhlamur, papatya, ada çayı gibi özellikle soğuk algınlığında tercih edilen bitkilerin hazırlama tekniğine dikkat etmek gerektiğini belirterek, uzun süre kaynatıldığında çayın beklenen etkiyi göstermediğini bildirdi.

Prof. Dr. Yalçın, tıbbî bitkilerin insan sağlığı üzerindeki etkilerini anlattı. “Doğalsa yararlıdır” anlayışının doğru olmadığını belirten Yalçın, zannedilenin aksine tıbbi bitkilerin içinde çok fazla kimyasal bileşik olduğunu, bu sayede etkisini gösterebildiğini söyledi. Yalçın, tıbbî bitkilerin her hastalığın tedavisinde kullanılamayacağını ancak destekleyici bir tedavi yöntemi olabileceğini vurgulayarak, “Kanseri, çok ciddi bir kalp hastalığını iyileştirmek için bitkilere başvurulmaz. Bunlar yalnızca destekleyicidir. Ancak tabii bitkiler, rasyonel tıbbın bir parçasıdır. Özel bir inanışa değil, bilimsel verilere dayalıdır.” dedi. AA

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