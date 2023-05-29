Doğru ayakkabı seçimi önemli

Yanlış ayakkabı seçimi günlük hayatta ciddi ayak sağlığı problemlerine yol açabiliyor.

Yalnızca şekli ve görünüşü sebebiyle satın alınan ve ayak yapısına hiç uygun olmayan ayakkabıların ayak dokusuna zarar vererek verebildiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Coşkun Acay, “Yanlış ayakkabı seçimleri ve estetik endişeler sonucunda satın alınan ayakkabılar ayak dokusuna zarar veriyor. Bu zararlara karşı önlem alınmaması ve gerekli bakımın yapılmaması enfeksiyon riskini arttırarak ciddi deri hastalıklarına sebep olabiliyor” şeklinde konuştu. İstanbul - Nihat Orhan

Okunma Sayısı: 138

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.