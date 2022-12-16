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16 ARALIK 2022 CUMA - YIL: 53

Doktor başına 874 hasta

16 Aralık 2022, Cuma 18:31
SAĞLIK BAKANLIĞI, İzmir Devlet Hastanelerinde hekim başına ortalama 874 hastanın düştüğünü açıkladı.

İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın cevaplamasıı talebiyle soru önergesi verdi.

Verdiği önergede Bayır İzmir’de bulunan devlet hastanelerinde hekim başına ortalama kaç hasta düştüğünü sordu.

Bakanlık cevabında 1 Ocak-30 Kasım 2022 tarihleri arasında İzmir Devlet Hastanelerinde hekim başına ortalama 874 hastanın düştüğünü söyledi.

Konuya ilişkin Artı Gerçek’ konuşan Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Üyesi Adalet Çıbık şunları söyledi:

“Bu kışkırtılmış sağlık talebi içinde basamaklandırılmış sağlık sisteminin olmadığı için sağlık sistemi içinde iyileşemeyen hasta doktor doktor geziyor. Bunların hepsi bir kaos içinde önümüzde duruyor. Biz sağlığa ayrılan bütçede gördük ki tedavi edici hizmetlere ayrılmış. Şehir hastanelerine ödenek ayrılmış. Böyle dengesiz bir bütçe ile sağlıklı bir sağlıklı sistem olmaz.”

Haber Merkezi

 

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