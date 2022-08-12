Doktorlar aşırı iş yükü ile baş başa

ŞİDDETİN, İŞ YÜKÜNÜN VE YOKSULLAŞMANIN ALTINDA EZİLEN DOKTORLAR VE SAĞLIK PERSONELLERİ EVLERİNİN KİRALARINI DAHİ ÖDEYEMEZ HALE GELDİĞİ BİLDİRİLDİ.

RECEP GÖREN - ANKARA

Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEN) Genel Başkanı Özlem Akarken, şiddetin, iş yükünün ve yoksullaşmanın altında ezilen doktorlar başta olmak üzere kamu personelleri evlerinin kiralarını dahi ödeyemez hale geldiğini söyledi. Akarken, sağlıkta beyin göçü ve istifalar hızla artarken Türkiye’nin daha fazla hekimini sağlık çalışanını kaybetmemesi için, başta hekimler olmak üzere sağlık ve diğer kamu personeline, hızla kira yardımı ve iyileştirme yapılmasının gerekli olduğunun altını çizdi. Yılın ilk 6 ayı itibariyle yurtdışına gitmek için başvuran hekim sayısının rekor düzeyde arttığını bildiren Akarken, yaklaşık bin 200’ü aşkın hekimin yurtdışına gitmek için Türk Tabipleri Birliği’nden (TTB) belge almak için başvurduğu, yıl sonunda bu rakamın 3 binleri bulacağı söyledi. Önceki yıllarda daha çok asistan ile pratisyen hekimlerin gitmek için belge almak istediği kaydedilirken, bu yıl uzman ve akademisyenlerin başvurularının artması dikkat çeken Akarken, önümüzdeki yıllarda cerrahi, iç hastalıkları, çocuk sağlığı, anestezi, radyoloji, göz hastalıkları gibi branşlarda hekim eksikliği yaşanacağı ifade edildiğini söyledi.

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Ülkede kalan hekimlerin ya mesleği bıraktığını ya da bırakmayı düşündüğünü da dile getiren Özlem Akarken, “Olağanüstü enflasyon hekimlerin belini bükmüş vaziyette. Doktorlar evlerinin kiralarını ödemekte dahi zorluk yaşamakta. Azalan doktor sayısı kamu sağlığını da ciddi anlamda tehdit ediyor. Randevu bulmak oldukça güçleşirken, bazı hastanelerde çeşitli alanlarda hekim dahi bulunamaz hale gelindi” şeklinde konuştu.