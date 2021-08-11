"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

'Dördüncü pik aşı olmayanların salgınıdır'

11 Ağustos 2021, Çarşamba 12:00
Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun, Kovid-19 salgınında dördüncü piki aşı olmayanların yaşadığını bildirdi.

Altun, Tabip Odası'nda düzenlenen toplantıda, aşısızlar ya da ikinci doz aşısını tamamlamayanlar nedeniyle virüsün bulaşmaya devam ettiğini belirtti.

Virüs bulaştıkça ve çoğaldıkça yeni tür varyantların ortaya çıktığını aktaran Altun, yeni varyant türlerinin ortaya çıkma durumuna karşı aşılamanın çok önemli olduğunu dile getirdi ve şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığı verilerine göre 18 yaş üstü yurttaşların yüzde 47’si 2 doz aşısını tamamlamış durumda. Bunun toplumsal bağışıklık için öngörülen oranı yüzde 70’ti. Ama delta varyantı çok hızlı bulaşıyor ve ağır hastalık tablosu ortaya çıkıyor. Herkesin en kısa sürede aşısını olması gerekiyor. Eylül ayının sonuna kadar bu aşılama takvimini bitiremezsek hedef kitledeki insanları aşılayamazsak önümüzdeki kış çok zor geçecek. Hekimler aşılandı. Ama en son sağlık çalışanı ölüm sayısı 438. Salgının başlangıç sürecine bakarsak gerçekten sağlık çalışanı ölüm sayısı çok fazla idi. Bakıldığında özellikle son 3 ay içinde sağlık çalışanı ölümü yok denecek kadar azaldı. Bu, direkt aşılamanın etkisidir."

Prof. Dr. Altun, aşı olmanın bir yurttaşlık görevi olduğunu belirerek, "Kovid-19 salgınında dördüncü pik aşı olmayanların salgınıdır. Türkiye'deki yoğun bakımlarda yatan hastaların yüzde 80'i ve üzeri aşısız ya da sadece tek doz aşı olmuş olanlar. Bunun için mutlaka hem kendilerinin hem de sevdiklerinin sağlığı açısından herkesin aşı olması zorunluluk ve yurttaşlık görevidir." diye konuştu.

AA

Okunma Sayısı: 206
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Cezayir'deki yangınlarda ölü sayısı 65'e yükseldi

    Muğla - Köyceğiz'deki yangın Denizli sınırına yaklaştı

    Hayal kırıklığına uğratmayacak zam teklifi bekliyoruz

    Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop'ta zorlu saatler: Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı

    İkinci ek yerleştirme ve baraj puanının düşürülmesine ilişkin detaylar

    Afganistan'da Türk askeri için risk büyüyor

    Yüzde 70 aşılanırsa pandemi zamanla biter

    Yeni sistem koalisyona mecbur etti

    Sözleşmeli istihdam anayasal ilkelere ters

    En utanç verici dış politika belgesi

    Son 24 saatte 26 bin kişinin testi pozitif çıktı, 124 kişi vefat etti

    'Yeryüzünden silinmekten' korkuyorlar

    İkinci ek yerleştirmeye ilişkin YÖK'ten açıklama

    Almanya'da aşı olmayanları zorlu bir süreç bekliyor

    Türkiye, İsviçre'yi protesto etti

    2021 YKS'de ek yerleştirme ve yeni baraj puanı kararı

    Başkanlıkla borçlar da uçmuş

    Akdeniz Görev Gücü kurulmalı

    'Milas yangını kontrol altına alındı'

    15 Temmuz kirlerinden arındırılmalı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Seçim atmosferi
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Belâlar neden devam eder?
    Ahmet BATTAL

    Tercih yapacaklara ufuk açıcı notlar-2
    Risale-i Nur'dan

    Kalbî ve ruhî sıkıntıların ilâcı namaz
    Faruk ÇAKIR

    Bu tablonun sorumlusu kim?
    Genel

    Yeni sistem koalisyona mecbur etti
    Mert Gönenli

    Musîbet-i Amme
    Cevher İLHAN

    Şimdi de Afganistan’ı parçalama plânı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.