Dört ilaçtan biri yok

Eczanelerde ilaçlara erişim sorunu atılan adımlara rağmen devam ediyor. 4 ilaçtan birinin olmadığını söyleyen TEB Başkanı Arman Üney’e göre bazen reçetenin tamamına ‘yok’ deniyor.

Türkiye yeni yıla ilaç erişiminde yaşanan sorunlarla birlikte girdi. İlaç tedarik sıkıntısına çözüm için şubat ayındaki fiyat güncellemeleri erkene çekilse de hala eczanelere gidildiğinde birçok ilaca ulaşılamıyor. Hastalar uzun kuyrukların yanı sıra eczane eczane dolaşarak reçetelerindeki ilacı aramak durumunda kalıyor. Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Arman Üney’e göre atılan ‘tek taraflı’ adımlar söz konusu ve ilaç sorunu hala çözülmüş değil. İlaçların piyasaya ne zaman çıkacağını bilemediklerini, bu süreçte sorunları için Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ile görüşme gerçekleştirdiklerini ifade eden Üney, ilaç sorununa dair, “Çocuğu bronşit olmuş bir anne kucağında bebeğiyle geldiği zaman ona, ‘İlaç yok’ dediğinizde bence o anne için dünyada hiç ilaç yok demektir. Kaç ilacın olup olmadığının onun için bir önemi yok. Çünkü onun yerine koyabileceği bir şey yok” diye konuştu.

‘EN BÜYÜK SIKINTIYI HASTA VE ECZACI ÇEKİYOR’

“Eskiden zamdan birkaç gün sonra ilaçlar piyasaya çıkabiliyordu ama burada üst üste bir durum olduğu için ilaçların ne zaman piyasaya çıkacağını bilemiyoruz” diyen TEB Başkanı Üney, şunları kaydeti: Özellikle çocuklarda kullanılan antibiyotiklerde, ağrı kesici, ateş düşürücü ilaçlarda, bazı göz ve kulak damlalarında, kemoterapi ilaçlarında piyasada ciddi bir erişim sıkıntısı yaşanıyor. Burada en büyük sıkıntıyı da hasta ve eczacı çekiyor. İlaçların bulunamaması ile ilgili kalbe giden dört ana damarda tıkanıklık olduğundan bahsedebiliriz. Bu damarlar; İlaç sanayi, dağıtım kanalları ve depolar, eczacılar ve son olarak da hastalar yani geri ödeme süreci. Dediğimiz gibi bu damarlardan bir tanesi ilaç sanayiyle ilgiliydi. Sanayi ile ilgili damara şimdi stent takıldı. Ama sonuçlarını hemen görmedik. İlaçlar hemen piyasaya çıkmadı. Artık öyle bir duruma geldik ki, özellikle nöbetlerde ciddi sıkıntılar yaşıyoruz, hatta şunu diyebilirim nöbetçi olduğumuz zaman yakındaki o gün nöbetçi olmayan meslektaşlarımız anahtarlarını verip “Ne bulabilirsen al” deme durumuna geldiler, hastalara çözüm üretebilmek için. Çünkü gecenin bir saatinde bir hastaya “bu ilaç yok” demek kadar zor bir durum yok.

‘BAZEN REÇETENİN TAMAMINA ‘YOK’ DİYORSUNUZ’

Genel itibari ile fiyat güncellemesi öncesinde yaptığımız araştırmalarda her 4 ilaçtan 1’inin olmadığını gördük. Bu ilaçlar aynı reçeteye denk gelirse bazen reçetenin yarısına yok diyorsunuz bazen tamamına yok diyorsunuz. Eczacılar olarak 27 Kasım’da gerçekleştirdiğimiz Büyük Eczacı Mitingimizde sorunlarımızı, çözüm önerilerimizi, taleplerimizi dile getirdik. Eczaneler ciddi bir ekonomik çıkmaz içerisinde. Kira giderlerini, personel giderlerini, depolara olan borçlarını, elektrik, su giderlerini karşılayamaz duruma geldiler. Bugün depolara borçlarını ödeyemeyen eczacılar kredi çekerek ayakta durmaya çalışıyorlar.

‘ECZANELER GİZLİ İFLASTA’

Eczaneler sıradan işletmeler değil. Çok farklı mevzuat düzenlemelerine tabiler. Eczane kapatmakta aynı şekilde o denli kolay bir durum değil. Eczanelerin yarıya yakını gizli iflasta. Bu ekonomik sıkıntıları aşamayan pek çok meslektaşımız eczanesini devretmek zorunda kalıyor.

Haber Merkezi