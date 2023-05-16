DSÖ’den şekersiz tatlandırıcı uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), vücut ağırlığının kontrolü için şekersiz tatlandırıcıların kullanılmaması yönünde tavsiyede bulundu.

DSÖ, şekersiz tatlandırıcıların kullanımına yönelik bir bilgi kılavuzu yayımladı. Buna göre DSÖ, kilo kontrolü veya bulaşıcı olmayan hastalıklar konusundaki riskin azaltılması konusunda şeker içermeyen tatlandırıcıların kullanılmamasını tavsiye etti. Kılavuzda konuya ilişkin görüşlerine yer verilen DSÖ Beslenme ve Gıda Güvenliği Direktörü Francesco Branca, şeker kullanmamak yerine şekersiz tatlandırıcı kullanmanın uzun vadede kilo kontrolüne yardımcı olmadığını belirtti. AA

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