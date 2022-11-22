DSÖ’den yeni salgın hamlesi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), gelecekte salgınlara neden olabilecek öncelikli patojenlerin listesini belirlemek üzere bilimsel süreç başlatıyor.

DSÖ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, öncelikli patojenlerin listesinin güncellenmesi sürecinin, özellikle aşılar, testler ve tedavilerde küresel yatırım ve ARGE çalışmalarına rehberlik etmesi hedefleniyor. Çalışmalara ilişkin ilk toplantı 18 Kasım’da gerçekleştirilirken, DSÖ, 25’ten fazla virüs ailesi, bakteri ve “Hastalık X” hakkındaki bulguları ele alacak 300’den fazla bilim insanını bir araya getiriyor. Hastalık X, ciddi bir uluslararası salgına neden olabilecek bilinmeyen bir patojeni belirtmek üzere listeye dahil edildi. Uzmanlar, daha fazla araştırma ve yatırım gerektiren öncelikli patojenlerin listesi üzerine tavsiyede bulunacak. AA

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