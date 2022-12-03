DSÖ: Dünyanın % 90’ının Covid’e bağışıklığı var

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya nüfusunun yüzde 90’ının artık Covid-19’a karşı “belli seviyede” direnci olduğunu söyledi, ancak aynı zamanda tehlikeli yeni bir varyantın hala ortaya çıkma ihtimali bulunduğunu vurguladı.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeterince ihtiyatlı davranılmamasının yeni bir Koronavirüs varyantının ortaya çıkıp küresel olarak dominant olan Omicron’u geçmesine kapıyı açık bıraktığını belirtti. Ghebreyesus, Koronavirüs ile ilgili olarak, “DSÖ, aşı veya geçmişte geçirilen enfeksiyon sayesinde dünya nüfusunun yüzde 90’ının Sars-CoV-2’ye karşı belirli seviyede bağışıklığı olduğunu düşünüyor” dedi. DSÖ Direktörü, “Pandeminin acil durum safhasının bittiğini söyleyecek noktaya çok yakınız. Ancak henüz o noktaya gelmedik” diye konuştu. Haber Merkezi

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