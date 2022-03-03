DSÖ: Kovid-19, depresyonu arttırdı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19 salgınının küresel alanda bunaltı ve depresyonun yaygınlığını yüzde 25 arttırdığını açıkladı.

Örgütün yayımladığı raporda, salgının psikolojik hastalıklara etkisi incelendi. Buna göre, Kovid-19, en çok gençlerin ruh sağlığını olumsuz etkilerken; genç yaş grubunda intihar ve kendine zarar verme eğilimleri büyük oranda artış gösterdi. Bu kapsamda küresel bunaltı ve depresyon hastalığı oranı, salgının başlamasından bu yana yüzde 25 arttı. Raporda görüşüne yer verilen DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kovid-19’un dünya nüfusunun ruh sağlığına yol açtığı zararın “sadece buz dağının görünen yüzü” olduğunu vurguladı. AA

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