DSÖ: Salgını iki yıldan daha kısa sürede bitirmeyi umuyoruz

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüse atıfla "Bu salgını (Covid-19) iki yıldan daha kısa bir sürede bitirmeyi umuyoruz." dedi.

Cenevre'de basın toplantısı düzenleyen ve Covid-19 vaka sayısının dünya genelinde 22 milyonu, can kaybının da 780 bini geçtiği bilgisini paylaşarak konuşmasına başlayan Ghebreyesus, koruyucu önlemlerin önemini anlattı.

Koruyucu ekipmanlarla ilgili dünya genelinde yaşanan yolsuzluklara değinen DSÖ Genel Direktörü, bu durumu, "cinayet eksenli yolsuzluk" olarak tanımladı.

Salgında sadece vaka ve ölüm sayısının önemli olmadığını anlatan Ghebreyesus, ayrıca hastaneye yatış ve yoğun bakım hastalarının sayısında artış olduğunu, bunun sağlık sistemleri üzerinde büyük bir baskı oluşturduğunu ve diğer sağlık hizmetlerinin aksadığına dikkati çekti.

Bu arada Batı Avrupa ülkelerinde özellikle son haftalarda salgın yeniden yükselişe geçti. Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya'da günde binlerle ifade edilen artışların ardından ikinci dalga endişeleri artmış durumda.

Ghebreyesus, isim vermeden Batı Avrupa'ya dikkati çekti ve dünyada birkaç ülkede çok az veya hiç iletimin olmadığı uzun bir dönemden sonra salgının yeniden yükselişe geçmesine işaret etti. Yetkili, ülkelerin toplu vakaları hızlı bir şekilde belirleyip önlem almasının hayati öneme sahip olduğunun altını çizdi.

Ayrıca DSÖ lideri, 12 yaşın üzerindeki çocukların da yetişkinlerle aynı maske kurallarına uymaları gerektiğini hatırlattı.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: Covid-19 aşısı bulunacağının garantisi yok

Aşı bulunana kadar hiçbir ülkenin mevcut durumu sürdüremeyeceği uyarısında bulunan Adhanom Ghebreyesus, şöyle konuştu:

"Aşı hayati bir araç olacak ve mümkün olan en kısa sürede aşı bulunmasını umuyoruz. Ancak bir aşımızın olacağının da garantisi yok ve aşımız olsa bile bu pandemiyi tek başına sona erdirmeyecek. Hepimiz şu an sahip olduğumuz araçları kullanarak bu virüsü kontrol etmeyi ve yönetmeyi öğrenmek zorundayız. Kendimizi ve birbirimizi güvende tutmak için günlük yaşamlarımızda gerekli olan düzenlemeleri yapmalıyız."

"Ülkeleri kapatmak uzun vadeli çözüm değil"

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, salgını bastırmak için "ülkelerin kapatılmasının" sağlık sistemleri üzerindeki baskıyı azaltacağını belirterek, "Fakat, kapatmalar hiçbir ülke için uzun vadeli bir çözüm değil. Yaşam ve geçim kaynakları arasında veya sağlık ile ekonomi arasında seçim yapmamıza gerek yok. Bu yanlış bir seçimdir. Aksine salgın, sağlık ve ekonominin birbirinden ayrılamaz olduğunu bize hatırlatıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ghebreyesus: Teknoloji avantajımız var, iki yıldan kısa sürede bitirmeyi umuyoruz

Konuşmasının son bölümünde 1918'de ortaya çıkan ve İspanyol Gribi olarak isimlendirilen salgının iki yılda sona erdiğini anımsatan Ghebreyesus, "Küreselleşme, yakınlık ve bağlılık gibi dezavantajlarımız var. Fakat gelişmiş teknoloji gibi bir avantajımız var. Dolayısıyla salgını iki yıldan daha kısa bir sürede bitirmeyi umuyoruz." ifadelerini kullandı.

