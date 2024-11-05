"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 KASIM 2024 SALI - YIL: 55

Dubai çikolatasında bezelyeye dikkat

05 Kasım 2024, Salı 14:36
Gaziantepli tatlı ustaları, Dubai çikolatasında kullanılan fıstığın, aroması yüksek "boz fıstık" olması gerektiğine dikkati çekerek, tüketicileri bezelyeli ucuz ve kalitesiz ürünlere karşı uyardı.

Sosyal medya sayesinde kısa sürede dünyada popülerliği artan Dubai çikolatası, hemen hemen tüm kentlerde farklı kalıplarla üretilerek çeşitli sunumlarla servis ediliyor.

Ustalar, ilk olarak eritilmiş çikolatayı hazır plastik kalıplara koyduktan sonra bir süre dolapta soğutarak hafif donmuş kıvama getiriyor.

Antep fıstığı ezmesi ile kavrulmuş kadayıfı yoğuran ustalar elde ettikleri karışıma tercihen tahin ekledikten sonra donmuş çikolatanın üzerine yayıyor.

Kalıbın üzerine tekrar eritilmiş çikolata yayan ustalar, dolapta bir süre beklettikten sonra kalıptan çıkardığı Dubai çikolatasını tüketime sunuyor.

Kentte Dubai çikolatası yapan Coşkun Yaycı, vatandaşları ucuz ve kalitesiz Dubai çikolatası konusunda uyardı.

Dubai çikolatasının yapımında kullanılan "Antep fıstığı ezmesi", "kavrulmuş tel kadayıf" ve "çikolata"nın önemine işaret eden Yaycı, Dubai çikolatasında kullanılan fıstığın mutlaka "boz fıstık" olması gerektiğini dile getirdi.

Piyasada ucuza satılan Dubai çikolatasının içinde fıstık yerine bezelye ve krema gibi ürünlerin kullanıldığına işaret eden Yaycı, şöyle konuştu:

"Burada ön önemli konu fıstık ezmesi. Bizler fıstık ezmesinin en kalitelisini kullanıyoruz. Çünkü fıstık ezmesi 'boz fıstık'tan elde ediliyor. Bu fıstık ilk mahsulde elde edilen bir fıstıktır. Bunu alıyoruz ezerek kıvam haline getiriyoruz sonra çikolatayla buluşturuyoruz. Ama maalesef bu aralar Antep fıstığı yerine krema ve bezelye kullanıldığını çok görmeye başladık. Dünyanın en iyi Dubai çikolatasını yapan Gaziantepli ustalardır çünkü en iyi Antep fıstığı bizim elimizin altında. Zaten yiyen vatandaşlarımız bunu görebilir. Fıstık, krema gibi ve hafif boz duruyorsa o fıstık değildir, net bezelyedir. Antep fıstığının rahiyası ve yeşil oranı yüksektir. Biz bunu kullandığımız için Dubai çikolatası maliyetli ve pahalı oluyor. Daha uygun yiyenler bunun içinde krema ve bezelye olduğunu rahatlıkla anlar."

Çikolata ustası Ömer Aksu da boz fıstığın baklavada ve büyük markaların çikolatalarında kullanıldığını söyledi.

Dubai çikolatasına akışkan görünümü ve rahiyayı boz fıstığın verdiğini aktaran Aksu, "Dubai çikolatasına aromayı ve akışkanlığı veren boz fıstıktır. Bu fıstık da herkeste yoktur. Çünkü az çıkan kaliteli ve pahalı bir fıstıktır. Onun için kaliteli Dubai çikolatası kesinlikle boz fıstıktan elde edilir. Piyasada çok sayıda ucuz Dubai çikolatası var. Vatandaşlarımız bunlara kesinlikle kanmasın. Zaten yediğinde içine fıstık yerine bezelye konulduğunu anlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Antep fıstığına ilgi arttı

Fıstık tüccarı Ömer Çelebioğlu da Dubai çikolatasının popülerliğinin artmasıyla fıstığa talebin de arttığını belirterek, "Daha önce sadece baklava yapımı için gönderiyorduk, Dubai çikolatasından sonra dünyanın farklı yerlerine göndermeye başladık." diye konuştu.

AA

Okunma Sayısı: 391
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Fransız aileler TikTok'a dava açtı

    ABD, seçim sonrası için alarmda - "Hayatımda buna benzer bir seçim görmedim”

    İsrail, arama kurtarma çalışmalarına da izin vermiyor

    LGS 15 Haziran 2025'te yapılacak

    Dubai çikolatasında bezelyeye dikkat

    TÜPRAŞ'ta çıkan yangın kontrol altında

    Olası Marmara depreminde 3 metrelik tsunami uyarısı

    Çorum'da patlama olan bina için yıkım kararı çıkarıldı

    Gazze'de ateşkes kararının uygulanma vakti geldi

    Yurt geneline soğuk ve yağışlı hava uyarısı

    İsrail tüm ateşkes önerilerini reddetti

    İsrail Gazze’de 2 günde 50 çocuk daha katletti

    Kanuni düzenleme şart - Kayyım tayinlerine büyük tepki

    Hukuk, hava ile su kadar olmazsa olmaz

    Açlık sınırı 22 bin, yoksulluk sınırı 68 bin TL

    Hak ihlâli kararlarında endişelendiren artış

    TİM Başkanı Gültepe: Ülke batıyor

    İsrail hapishanelerinde işkence yapılıyor

    Aile hekimleri 3 gün iş bırakacak

    En Çok Okunanlar

    Süleyman KÖSMENE

    Vakıa Sûresini okuyan fakirlik görmez mi?
    Osman ZENGİN

    Lût’a (as), birkaç parlak genç gelir…
    M. Latif SALİHOĞLU

    Çattırdı felek, Ecevit’i İsmet’e
    Ahmet BATTAL

    İktidarın Anayasa teranesi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Hollanda’dan güzel haber
    Cevher İLHAN

    “Ceberutluğa” karşı demokratik irade işbirliği
    Risale-i Nur'dan

    Adalete hislerini karıştıranlar zulmederler
    Kahraman ALPAK

    “Er” kişi niyetine
    Genel

    TİM Başkanı Gültepe: Ülke batıyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.