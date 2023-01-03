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4 OCAK 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Dünyada 350 milyon kişi bağımlı

03 Ocak 2023, Salı 23:33
Gençlerde sanal kumar bağımlılığı arttığını belirten Psikiyatri UzmanıDr. Cengiz Soylu dünyada 350 milyon kişinin bağımlı olduğunu söyledi.

Son yıllarda özellikle cep telefonu kullanımı ve internetin yaygınlaşması sonucu sanal ortamlarda bahis sitelerinin sayısının arttığını, dolayısıyla bu ortamları sık kullanan genç nesilde de kumar oynama alışkanlığının paralel olarak yükseldiğini söyleyen Psikiyatri Uzmanı Dr. Cengiz Soylu, “Sanal kumar bağımlılığındaki artış, hem dünyada hem de ülkemizde ciddi sosyo-ekonomik ve ruhsal sıkıntılara yol açtı. Özellikle gençler arasında önemli bir halk sağlığı sorunu haline dönüştü” dedi. 21’inci yüzyılın insanoğlunun yaşamını sıkıntıya sokan birçok olumsuz gelişmeye neden olan bağımlılıkların çeşit ve oran olarak artışının yaşandığı bir çağ olduğunun altını çizen VM Medical Park Pendik Hastanesi’nden Psikiyatri Uzmanı Dr. Cengiz Soylu, uyarılarda bulundu.

Bağımlılık yüzyılı

İçinde bulunulan yüzyılı “bağımlılık yüzyılı” olarak niteleyen Soylu, bu çağda internet ve cep telefonu kullanımının artışına bağlı yaygınlığı en çok artan bağımlılığın “sanal kumar bağımlılığı” olduğunu ifade etti. Dr. Soylu, “Son yıllarda kumar oynama, sanal ortamlarda ve bu ortamı sık kullanan özellikle gençler arasında korkunç bir hızla yayılmaktadır. Günümüzde özellikle internet aracılığı ile kolayca ulaşılan spor bahis oyunları giderek daha çok ilgi çekmektedir. İnternet üzerinden bu bahisleri oynama, takip etme ve para yatırma/çekme işlemlerinin çok kolay bir şekilde yapılabilmesi, bağımlılık riskini de artırmıştır” diye konuştu. Kumar bağımlığındaki yaygınlık yaşının giderek genç yaşlara doğru indiğinin altını çizen Uzm. Dr. Cengiz Soylu, “Araştırmalara göre, dünyada yılda yaklaşık 350 milyon kişi problemli kumar oynama davranışı sergilemektedir” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

 

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