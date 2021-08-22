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23 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

"Durumumu öğrenen yakınlarım aşı olmaya gitmiş"

22 Ağustos 2021, Pazar 20:00
Erzurum'da yeni tip koronavirüse yakalanan ve 27 gün yoğun bakımda kalan 25 yaşındaki Şaban Kara, aşı olmamanın pişmanlığını yaşıyor.

Karayazı ilçesinin Değirmenkaya Mahallesi'nde yaşayan 25 yaşındaki Kara'nın yaklaşık 1 ay önce titreme ve kemiklerinde ağrı şikayetiyle başvurduğu ilçe hastanesinde yapılan tetkiklerde PCR testi pozitif çıktı.

Hastalığın ilerlemesiyle ambulansla tedavi için Erzurum Şehir Hastanesinin Kovid-19 servisine kaldırılan Kara, hastanede 27 gün yoğun bakım tedavisi gördükten sonra yaşama tutundu.

Kara ile temaslı olan ve test sonucu pozitif çıkan 6 kişilik ailesi ise aşılı oldukları için Kovid-19'u hafif semptomlarla geçirdi. Bunu öğrenen akrabaları da hem genç yaştaki Kara'nın hem de ailenin durumunu göz önünde bulundurarak aşı olmaya karar verdi.

Genç yaşta koronavirüsü ağır atlatan Şaban Kara, Erzurum'a getirildiğinde bilincinin kapalı olduğunu söyledi.

Doktorlar sayesinde ailesinin duasıyla sağlığına kavuştuğunu belirten Kara, "Yoğun bakımda uzun süre kaldım. Allah kimseyi buralara düşürmesin, ölümden döndüm." dedi.

"Durumumu öğrenen yakınlarım aşı olmaya gitmiş"

Kara, kendisinden sonra Kovid-19 testleri pozitif çıkan 6 kişilik ailesinin aşılı olması dolayısıyla hastalığı hafif geçirdiğini aktardı.

Aşı olmayı sürekli ertelemenin pişmanlığını yaşadığını anlatan Kara, "Gencim bana koronavirüs bir şey yapmaz, Kovid-19'a yakalanmam' diyerek aşı olmadım, bu düşünce çok yanlış. 25 yaşındayım, Kovid-19'u grip gibi düşündüm ama öyle değilmiş. Hastaneye geldiğimi bile hatırlamıyorum. Aşı olmadığım için çok pişmanım. Hastalığı bu kadar ağır geçirdiğimi duyan, öğrenen bütün yakınlarım, tanıdıklarım aşı olmaya gitmiş." ifadelerini kullandı.

Kara, taburcu edildiğinde gittiği her yerde vatandaşlara Kovid-19 aşısının önemini anlatıp aşı olmaya ikna edeceğini belirtti.

"Yoğun bakımdaki hastalar, gençler ve aşı olmayanlardan oluşuyor"

Erzurum Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Alperen Aksakal da hastanın 1 ay önce ağır solunum yetmezliğiyle getirildiğini söyledi.

Kovid-19'a yakalanan hastanın akciğerlerinin iki tarafının da hasar gördüğünü anlatan Aksakal, şunları kaydetti:

"Solunum sayısı 40'ın üzerinde, oksijen satürasyonu 50 civarı idi. Hastayı yüksek basınçlı oksijenle takip ve tedaviye aldık. Hastamız, uzun süre gördüğü tedavilerle hayati tehlikeyi atlattı. Sağlık durumunun iyiye gitmesiyle normal oksijen tedavisine başladık. Yoğun bakımda aşılı hastalara çok az rastlıyoruz. 25 yaşındaki genç hastamız, hiç aşı olmamıştı. Gerçekten yorulduk, toplumun aşı olmalarını istiyoruz. Herkes aşısını yaptırsa ülkece bu sorunlardan kurtuluruz. Hastalarımız 25, 40 ve 50'li yaşlardan. Yoğun bakımda 70-80 yaşlardaki hastalardan ziyade şimdi hasta grubu gençlerden ve çoğunluğu aşı olmayanlardan oluşuyor. Özellikle BioNTech aşısı olup da yoğun bakımda yatan hastam olmadı."

Aksakal, Kara gibi yoğun bakımda tedavi görenlerin çoğunun aşı pişmanlığı yaşadığını, "Keşke aşı olsaydım", "çıkar çıkmaz aşı olacağım" diyen hastalarla sıkça karşılaştıklarını dile getirdi.

AA

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