Durumumuz ‘iyi değil’

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, koronavirüs ile mücadelede gelinen son aşamayı değerlendirdi.

Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu dünkü yazısında koronavirüs pandemisinin Türkiye’de ve dünyadaki seyrini değerlendirdiği yazısında, “Durumumuz tek kelimeyle ‘iyi’, iki kelimeyle ifade edilecek olursa ‘iyi değil’dir” dedi. Prof. Dr. Müftüoğlu, şunları ifade etti: “‘İyi’yiz çünkü: Aşıları bulduk. Koronanın huyunu, suyunu öğrendik. Başlangıçtaki kapanma dönemlerini aşıp adeta yeniden dünyaya geldik. ‘İyi değiliz’ çünkü: Aşılama sürecinde hâlâ istenen başarıyı yakalayamadık. Pandemi yorgunu ve bıkkını haline gelip ‘maske-mesafe-hijyen’ üçlüsünden neredeyse vazgeçtik. Filyasyon meselesini, temaslı sorununu ve daha pek çok önemli ayrıntıyı adeta unuttuk. Haber Merkezi

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