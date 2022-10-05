Düzce’de Hanımların uhuvvet buluşması

Düzce Yeni Asya Hanım Okuyucularının uhuvvetine uhuvvet kattığı kahvaltı organizasyonu, Düzce Yeni Asya Vakıf binasında gerçekleşti. Program, aramıza yeni katılanlarla tanışmak için güzel bir vesile oldu.

Mine Arslan - Düzce

Düzce Yeni Asya Hanım Okuyucularının uhuvvetine uhuvvet kattığı kahvaltı organizasyonu 1 Ekim Cumartesi günü Düzce Yeni Asya vakıf binasında gerçekleşti. Bir süredir yapılması planlanan kahvaltı ihlas, samimiyet ve özlem içerisinde tamamlandı. Birkaç hafta öncesinden programlanan kahvaltı organizasyonu; yaz tatili dönüşünde birbirimize kavuşmak, aramıza yeni katılanlarla tanışmak, şahs-ı manevi kavramını iliklerimizde hissetmek için güzel bir vesile oldu. Kahvaltı sırasında ve sonrasında muhabbetler edildi, akabinde ise Risale-i Nur dersi yapıldı. Hanımların huzurlu ve mutlu olarak ayrıldıkları bir kahvaltı programı sona erdi.

Fatma Öz: Düzce Yeni Asya Derneği Hanım okuyucularımızla ‘Uhuvvet Kahvaltısı’ programımızı yoğun bir katılım ile gerçekleştirdik. Üstadımızın dediği gibi bahar ve yaz meşgalelerin çokluğu ve gecelerin kısalması ile bir derece fütur bulan Risale-i Nur derslerimize yeniden bir aşk ve şevk ile başlayabilmek adına çok güzel bir başlangıç yapmış olduk. Risale-i Nur hizmetinin en büyük esası olan meşveret ve Şahs-ı Manevi hakikatlerini İhlas Risalesi düsturları ile okuyarak pekiştirme fırsatı bulduk. Risale-i Nur derslerinin bu zamanın maddi ve manevi hastalıklarına en güzel bir şifa olduğunu hatırlamamıza vesile olan programımız kucaklaşmalarla daha da güzelleşti.

Şerife Aygün: Üç elifin yan yana ittihat etmesi ile yüz on bir kıymetini alması matematiksel bir gerçek olduğu gibi üç kardeşin uhuvvetle bir ve beraber hareket etmesiyle uhuvvetin kuvvet bulması imanın sosyal gerçeğini gösterir. Evet uhuvvet, öyle kuvvetli bir bağ ki meslek ve meşrepler farklı olsa da insanları aynı çatı altında buluşturabiliyor. Bu kahvaltı da muhabbetin, uhuvvetin ve dahası Şahs-ı Manevî’nin bir tezahürü oldu her birimiz için Elhamdülillah...

Kezban Kurt: Döneme çok güzel bir başlangıç yaptık. Görmediğimiz kardeşlerimizi gördük mutlu olduk. Yeni dönemimizin aynı güzellikte geçmesini Rabbimizden niyaz ederiz.

Fatma Arslan: Çok mutlu ve huzurlu olduğum bir programdı.

Fatmanur Kurt: Uhuvvet kahvaltımız ismine layık bir buluşma oldu. On, on beş yıldır görmediğimiz ablalarımızı kardeşlerimizi gördük, mesleğimizin esası olan meşvereti hatırladık, yeni gelen kardeşlerle tanıştık. Yeni eğitim yılına girerken Yeni Asya Düzce hanım okuyucularının yaptıklarını özetle dinledik, şevk aldık.