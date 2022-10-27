E-sigara salgını kapıda

Sigara yasaklarını delme ve yeni kullanıcılar kazanma peşindeki tütün endüstrisinin her gün yeni modellerini piyasaya sürdüğü e-sigara ve ısıtılmış tütün ürünleri özellikle çocuk ve gençlerde bir ‘salgın’ gibi yayılıyor.

Sağlığı Evet Derneği başkanı ve çocuk göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Elif Dağlı, “Geçmişte sigara salgınını önleyemedik ama e-sigara salgınını durdurabiliriz” dedi. Türkiye’de e-sigara ve ısıtılmış tütün ürünlerinin yasal olarak satışı mümkün değil. Ancak yasal düzenlemeler yetmiyor. Denetimsiz bırakılan bu alanda çeşit çeşit e-sigara, ısıtılmış tütün ürününü herkesin gözü önünde satılıyor ve kapıya kadar teslim ediliyor. Dolaylı veya dolaysız reklamları yine internet ortamında dolaşıyor. Dağlı, “Türkiye’nin kanunlarının bu kadar hiçe sayılması hekim olarak kanıma dokunuyor” dedi. E-sigara kullanımı başlama yaşı 11 Tütün endüstrisi yakın gelecekte tütün ve nikotin içeren ürün pazarlamayacağını açıkladı. Oyununu çocuk ve gençler üzerine kuran endüstri yeni müşterilerine, ‘yaşlarına uygun’ e-sigaralarla ‘gel-gel’ diyor. Son ürünlerden biri de ‘kullan-at’ e-sigaralar. Küresel Gençlik Araştırması Küresel Gençlik Tütün Araştırması’na göre ise e-sigara kullanımı başlama yaşı ortalama 11. Haber Merkezi

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