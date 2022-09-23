Eczacılar 16 Ekim’de miting yapacak

Türk Eczacıları Birliği ve 54 bölge eczacı odası; ekonomik sorunlar nedeniyle kapanma tehlikesi yaşayan eczanelerin içinde bulundukları zorluklara ve eczacıların karşılanmayan mesleki talepleri nedeniyle 16 Ekim’de miting yapacağını duyurdu.

İki eczaneden biri kapanmak üzere Türk Eczacılar Birliği Başkanı Arman Üney, “Bir meslek, ona sahip çıkma sorumluluğunu duyan mensupları sayesinde ayakta kalır ve geleceğe taşınır. Bugün de eczacılar olarak hep birlikte bir hak arama mücadelesinin içindeyiz” dedi. Ankara - anka

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