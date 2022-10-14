Eczacılar eylemde ısrarlı

Eczacıların Ankara’daki Büyük Mitingi öncesinde hükümet, ilaçta kâr oranlarının artırılmasını öngören bir adım attı. Ancak bu adımı yeterli bulmayan eczacılar mitingden vazgeçmedi.

Türkiye genelinde faaliyet gösteren yaklaşık 50 bin eczacı Ankara’da 16 Ekim Pazar günü düzenlenecek “Büyük Miting”e hazırlanıyor. Türk Eczacıları Birliği’nin Haziran ayında ilan ettiği miting öncesinde hükümetten eczacıların taleplerine yönelik yeni bir adım geldi. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile eczacıların kâr oranlarında iyileştirmeye gidilse de eczacılar Pazar günkü eylemden vazgeçmedi. Eylem kararının ardından, eczacılar ile depocuların sattıkları ilaçtan elde ettikleri kâr oranlarını belirleyen İlaç Farkı Fiyat Farkı Kararnamesi, 13 yıl sonra ilk kez 7 Temmuz’da güncellendi.

İki eczaneden biri kapanma noktasına geldi

İlaç endüstrisinde çalışanlar da dahil olmak üzere 46 binin üzerinde eczacıyı temsil eden Türk Eczacılar Birliği’nin Başkanı Arman Üney, mitingden vazgeçmediklerini belirtti. Üney, enflasyon sonucunda ilaç fiyatları arttıkça kâr oranlarının düştüğüne dikkat çekti. Türkiye genelinde 28 bin 900 eczanenin bulunduğunu ve neredeyse iki eczaneden birinin kapanma noktasına geldiğini kaydeden Üney, “Eczacıların yüzde 57’si bir kredi, yüzde 37’si de iki kredi birden kullanıyor. Bunu niye yapıyor? Ecza depolarına olan borçlarını ödemek için yapıyorlar” dedi. İlaç fiyatlaması ile ilgili de sıkıntılar yaşandığını kaydeden Üney, ilaç fiyatlandırmasında kullanılan döviz kurunun düşük kalmasının piyasada ilaç sıkıntısına yol açtığını dile getirdi.

Haber Merkezi

