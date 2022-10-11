Eczacılar eylemde

Türk Eczacıları Birliği ve 54 Eczacı Odası’nın başlattığı “Eczacıya Hak Ettiği Değer Verilmelidir” eylemi kapsamında Malatya’da da siyah poşet, siyah maske ve yaka kartları ile hizmet verilmeye başlandı.

Malatya Eczacılar Odası Başkanı Ebru Sönmez, 16 Ekim’de Ankara’da miting düzenleyeceklerini belirterek, “Biz eczacılar bu mitingi, gecenin ikisinde acilde çocuğunu muayene ettirdikten sonra 80 liralık şurubu için 50 lira fark ödeyen anne ve babalar için yapıyoruz” dedi. Sönmez, 46 bin eczanın sorunlarına kalıcı çözüm istediğini ifade ederek, şunları söyledi: “Hastalarımızın en yakın sağlık danışmanı olarak yıllardır kamu yararına hizmet veren biz eczacılar, içinde bulunduğumuz zorlu koşulları ve içinde bulunduğumuz hak kayıplarını bütün ayrıntılarıyla duyurduk. Sorunlarımıza çözüm bulunmaması halinde hastalarımızın en yakın sağlık danışmanı olan eczacılarına erişmekte güçlük yaşayacağını çünkü iki eczaneden birinin kapanma noktasına geldiğini aktardık.(...) Stratejik personel olarak kamuda görev yapan meslektaşlarımızın uğradıkları hak kayıplarının kabul edilemez olduğunu ifade ettik ama görmezden gelindik, yok sayıldık.” Ankara - Anka

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