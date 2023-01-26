Eczacılar tükenme noktasına geldi

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Arman Üney, “Ekonomik anlamda iflasın eşiğinde olan eczacılarımız, artan ilaç yokluklarının da etkisiyle tamamen tükenme noktasına geldi. Her üç ilaçtan birinin bulunamadığı bir ortamda eczacıların mevcut ekonomik sorunlarının üzerine bir de şiddet olayları eklenmiştir” dedi.

Üney, yaptığı yazılı açıklamada, “Kamu otoritesinin eczacıların içinde bulunduğu bu varlık yokluk mücadelesine, yaşadıkları sıkıntılara kayıtsız kalmayacağına inanmak istiyoruz. Ama biz eczacıların dayanma gücünün de bir sınırı var ve biz o gücün sonuna gelmiş durumdayız. Ekonomik sorunlarımıza ilaç yoklukları da eklenince hem ekonomik hem de psikolojik olarak sözün bittiği yere geldik. Acilen önlem alınmazsa iflas eden ve kapanan eczaneleri görmemiz artık tamamen an meselesidir.” dedi. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 239

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.