Eczaneler ilâç tedarikinde güçlük çekiyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) 39 ilçede 480 eczacıyla yaptığı araştırma da eczanelerdeki ilâç sorunu ortaya koydu.

Eczacıların yüzde 99,6’sı ilâç tedarikinde güçlük çekiyor. Yüzde 26,3’ü ilâcın yanısıra, tıbbî ekipman bulmada da sıkıntı çekiyor. Diken’in aktardığına göre ‘İstanbul’da Eczacılar Araştırması’nda, son dönemde artan ilâç sorununa eczacıların gözünden bakıldı. Eczacılarla 20-25 Aralık tarihleri arasında, telefon üzerinden görüşüldü. Eczacılar en büyük sorunun, çocuk hastalıkları ilâçlarında yaşandığını söyledi. Solunum yolu, kalp ve damar hastalıkları ile ilgili ilâçlar sıkıntılı diğer iki büyük grup. Diyabet, kanser, ruh ve sinir hastalıkları ilâçları tedarikinde de sıkıntı büyük. Eczacılara, ilâçlardaki tedarik sorununun sebepleri sorulduğunda, üç sebep öne çıktı. Yüzde 77,2’si en önemli sebebinin döviz kurundaki artışlar, yüzde 45,9’u Sağlık Bakanlığı’nın uyguladığı ilâç fiyatlandırma politikaları, yüzde 34,9’uysa hammadde sıkıntısı olduğunu söyledi. Haber Merkezi

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