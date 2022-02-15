Ege 4’üncü piki yaşıyor

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 29 Ocak-4 Şubat’ı kapsayan illere göre haftalık vak’a sayısını paylaştı.

Haritaya göre 100 bin kişide görülen vak’a sayısı, son bir haftada İzmir’de 961,57’den 1229,37’ye yükseldi. Son durumu değerlendiren Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, “Bir önceki haftaya göre artış var. İzmir ile Ege Bölgesi’ndeki illerde pik seviyeye ulaştı. Zaten öngörüler de bu doğrultudaydı” ifadelerini kullandı. Önümüzdeki haftadan itibaren pik seviyesinde düşüşler başlayacağını söyleyen Üyesi Prof. Dr. Şener, “Hızlı düşüşler bekliyoruz. Çünkü Omicron varyantı girdiği her ülkede hızlı yükselen olgu sayılardan sonra, keskin düşüşler meydana getirdi. Ege’de ve Türkiye genelinde de bu ayın 4’üncü haftasından itibaren keskin düşüşler göreceğimizi düşünüyorum” dedi. Haber Merkezi

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