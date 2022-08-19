Ek ödeme yönetmeliği yetersiz ve adaletsiz

Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği’nin talepleri karşılamadığını ve sağlık çalışanları arasında ayrım yaptığını belirten Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEN) Genel Başkanı Özlem Akarken “Bakanımız ‘beyaz reform’ dese bile bu ek ödeme yönetmeliği gönül kırgınlığı olmuştur. Bazı maddelerin iptali için yargıya gideceğiz’’ dedi.

12 Ağustos günü Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği, sağlık kamuoyunda tepki topladığını söyleyen Akarken, “Ek ödeme yönetmeliği bakanlığa bağlı hastanelerde çalışanlara 12 günlük yıllık izin ve hastalık durumunda kesilmeyecek ek taban ödeme ile bir nebze iyileştirme sağlamış durumda. Fakat bunda da başta hekimler arasında olmak üzere sağlık kurum çalışanlarında ciddi bir ayrım yapılmıştır. Aile hekimleri, eczacılar, üniversite hastanelerinde çalışan hekimler ve sağlık kurum çalışanları mağdur edilmiş durumda. Bu kabul edilemez” dedi. Ankara - Recep Gören

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