Ekonomik kriz psikolojiyi de bozuyor - Geleceğe dair endişeler artıyor

Finansal anksiyete’nin patladığı Türkiye’de, Avrupa’nın tamamından daha fazla antidepresan kullanılıyor.

Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik durum, sadece insanların cebine ve mutfağına değil, aynı zamanda psikolojisine de olumsuz yansıyor. Üstelik bu problemler bireyleri tek tek etkilediği gibi, sosyolojik birçok soruna da yol açıyor. Son dönemdeki yüksek enflasyon, artan vergiler, bankalara olan borçlar, işsizlik, yüksek kiralar ve hemen her gün gelen zamlar, bireylerin maddi güvencelerini sorgulamalarına ve geleceğe dair endişeler yaşamalarına neden oluyor. Bu belirsizliğin sebep olduğu psikolojik soruna da ‘finansal anksiyete’ deniliyor.

Artık ekonomi sadece bir ‘kriz’ değil

Dr. Klinik Psikolog Hüseyin Erol, Türkiye’de bireylerin yaşadığı ‘finansal anksiyete’yi şöyle tanımlıyor: “Finansal anksiyete, adından da anlaşılacağı gibi, bir anksiyete yani bir kaygı durumudur. Geleceğe dair yaşantısına dair bir netlik göremeyen insanlar birtakım problemler yaşarlar. Psikiyatrik ve psikolojik adıyla biz buna ‘kaygı’ diyoruz. Son yıllarda Türkiye’nin gidişatına baktığımız zaman, yaşanılan ekonomik tahribat artık gün yüzüne çıkmış durumda. İnsanlar artık bir şeylerin yolunda gitmediğini fark ettiler. Artık ekonomi sadece bir ‘kriz’ değildir. Ölüm kalım problemi haline gelmiştir”

Erol, “Günümüzde baktığımız zaman Türkiye, Avrupa’nın tamamından daha fazla antidepresan kullanan bir ülke durumundadır. Yani dünyada ilk üçün içinde yer almaktayız. Ülkemizde gittikçe derinleşen ekonomik problemler, toplumsal olaylar ve adalet arayışları bireylerdeki psikolojik problemleri tetikliyor. Bunun sonucunda; ilk sırada anksiyete, ikinci sırada depresyon, üçüncü sırada ise anksiyeteye bağlı panik bozukluklar ön plana çıkıyor” ifadelerini kullandı.

GENÇLER ÜNİVERSİTEYİ ZAMAN KAYBI GÖRÜYOR

Finansal anksiyete, yediden yetmişe herkeste görülebiliyor. Ancak, bu kaygı bozukluğundan en çok hayatın başında olan gençler etkileniyor. Dr. Klinik Psikolog Hüseyin Erol, Türkiye’de gençlerin hayata dair beklentilerinin gittikçe düştüğünü ifade ederek, “1990 ve 2000’li yılların başlarında, insanlar üniversite okumayı, üniversite mezuniyetini geleceğin bir teminatı olarak görüyorlardı. Maalesef artık öyle görülmüyor. Hatta birçok genç, üniversiteyi zaman kaybı olarak görüyor. Çünkü bireyler sürekli para bulmak, kaybettikleri sosyal dengeyi tekrar sağlamak adına girişimleri ön planda bulunduruyor. Son zamanlarda ortaya çıkan sosyal medya fenomenleri, güzellik salonlarıyla kara para aklayanlar, bunların tamamı aslında ekonomik bir yıkımın sonucu olarak karşımıza çıkıyor” dedi. Öte yandan geçim kaygısı, beraberinde ikinci bir işte çalışmayı da getiriyor. Tek maaşla geçimini sağlayamayacağını düşünen bireyler, tatil günlerini ve mesailerinden arta kalan zamanlarını farklı işlerde çalışarak geçiriyor. Erol’a göre bu durum, bedensel yorgunluğa sebep olduğu gibi ruhsal yorgunluğa da yol açıyor. Erol, gelecek yıllara ilişki ise, “Birkaç yıl sonra ya da bizden sonraki kuşaklar bunun etkisini daha ciddi psikolojik sorunlar olarak hayatlarında göstereceklerdir” ifadelerini kullanıyor.

Haber Merkezi