"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 EYLÜL 2023 SALI - YIL: 54

Ekonomik kriz ruh sağlığını da bozuyor

05 Eylül 2023, Salı 12:53
Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “İçinde bulunduğumuz ekonomik kriz ortamının uzun süredir devam etmesi, sürekli artan fiyatlar ve daralan gelir vatandaşlarımızda stres ve kaygı bozukluklarına yol açıyor” dedi.

LÜTFİYE ÖZDEMİR - İSTANBUL

Ekonomik kriz nedeniyle vatandaşlarımızın antidepresan kullanımındaki artışın dikkat çekici boyutlara ulaştığını belirten CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “İçinde bulunduğumuz ekonomik kriz ortamının uzun süredir devam etmesi, sürekli artan fiyatlar ve daralan gelir vatandaşlarımızda stres ve kaygı bozukluklarına yol açmaktadır. İş kaybı ve istihdam sorunu, maddi güvencesizlik, borç sorunları, alım gücünün düşmesi, gelecek endişesi gibi sorunlar, öncelikli olarak aile ilişkilerini etkilemekte ve sonrasında bu olumsuzluklar toplumsal sorunları beraberinde getirmektedir” dedi.

ECZANEYE GİRENLERİ YARISI ANTİDEPRESAN ALIYOR 

Ziyaret ettiği eczanelerde eczacıların, “Ekonomik kriz vatandaşları antidepresan ilaçları kullanmaya mecbur bıraktı. Sabahtan akşama kadar gelen hastalarımızın çoğu antidepresan alıyorlar. Ayrıca son dönemlerde antidepresan alan kadın hastalarımızın sayısında da hızlı bir artış görüyoruz” dediğini aktaran Gürer, “AKP zihniyeti vatandaşın yaşadığı sorunları algı ile yok gibi göstermeye çalışsa da artan boşanmalar, intiharlar, şiddet olayları ve düşündürücü biçimde yaygınlaşan uyuşturucu ruhsal sorunları derinleşen bir toplum dokusunun oluşmasına neden oluyor” dedi. 2008 yılından 2021 yılları arasında geçen 13 yıllık süreçte ülkemizde antidepresan kullanımının %85 oranında arttığını belirten Ömer Fethi Gürer, “AKP iktidarının ülkeyi yönettiği uzun süreç zarfında çok sayıda toplumsal ve ekonomik sorunlarla vatandaşlarımız karşı karşıya kaldı. Antidepresan ilaç kullanımının bu denli artmasının nedenlerini bir zincir halkası gibi düşünürsek ülkeyi yöneten siyasi iktidarın bu konuda sorumluluğu ve vebali büyüktür” diye konuştu.

Günde 4 milyon antidepresan kullanılıyor

Sağlık Bakanlığı tarafından bu yıl yayınlanan Sağlık İstatistikleri Yıllığı’nda yer alan 2021 yılına ait bilgilere göre ülkemizde bin kişinin günlük kullandığı antidepresan dozunun 52 olarak gerçekleştiği ve bu rakamın 2013’de 36.3 ile başlayıp geçen yıllarda sürekli artarak bu seviyeye geldiğini belirten Gürer, “Ülkemizde bir günde bin kişinin 52 doz antidepresan kullandığına göre 85 milyon nüfusa sahip ülkemizde bir günde 4 milyon 420 bin adet antidepresan ilaç kullanıldığını söylenebilir. Bu süreç, yokluk ve yoksulluğun artışını getirmiş ve vatandaşların ruh sağlığının bozulmasına sebep olmuştur” dedi.

Okunma Sayısı: 243
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Fransa'da gündem büyük tepki çeken okullarda abaya (uzun elbise) yasağı

    ABD'de 8 ayda 484 "toplu silahlı saldırı" yaşandı

    Çocuk işçiliği artıyor

    Fransa elektronik sigaraları yasaklayacak

    Ekonomik kriz ruh sağlığını da bozuyor

    'Sene sonunda yüzde 70’i bulur'

    Çatışmacı dil zehirlidir, sürdürülemez

    Myanmar sorununda birlik olma çağrısı

    Bu çirkin saldırı bir daha yaşanmasın

    Her dört haneden biri yoksul

    Sığınmacı meselesi ölçülü ve gerçekçi politikalarla çözülür

    Kurşun kalem 25, silgi 10 lira

    Sellerde 3 kişi öldü, bir bebek kayıp

    TÜİK: 58.94; ENAG: 128.05

    Risale-i Nur Kurtuluş Reçetesi

    Her 3 araçtan biri tam elektrikli olacak

    Genç Yorum Dergisi 2023 Eylül sayısı çıktı: “Fânîyim, fânî olanı istemem”

    Öğrenci yemeklerine iki ayda ikinci zam

    F-4 savaş uçağının parçası otoparka düştü

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tek adam rejiminin ağır bilançosu
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Said Nursî’nin boyun eğmediği 4 komutan -2
    Ali FERŞADOĞLU

    Senin anlattıklarının Kur’an’da yeri var mı?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Cevher İLHAN

    Saray’da adlî açılış!
    Risale-i Nur'dan

    Risale-i Nur kendini zevkle ve şevkle okutuyor
    M. Latif SALİHOĞLU

    Çare, Risâle-i Nur ile musalahadır
    İbrahim Aktaşcı

    ÖTV’siz kurbağa çorbası
    Ahmet Said Aydil

    Değişimi reddedip düzelme beklemek

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.