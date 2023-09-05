Ekonomik kriz ruh sağlığını da bozuyor

Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “İçinde bulunduğumuz ekonomik kriz ortamının uzun süredir devam etmesi, sürekli artan fiyatlar ve daralan gelir vatandaşlarımızda stres ve kaygı bozukluklarına yol açıyor” dedi.

LÜTFİYE ÖZDEMİR - İSTANBUL

Ekonomik kriz nedeniyle vatandaşlarımızın antidepresan kullanımındaki artışın dikkat çekici boyutlara ulaştığını belirten CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “İçinde bulunduğumuz ekonomik kriz ortamının uzun süredir devam etmesi, sürekli artan fiyatlar ve daralan gelir vatandaşlarımızda stres ve kaygı bozukluklarına yol açmaktadır. İş kaybı ve istihdam sorunu, maddi güvencesizlik, borç sorunları, alım gücünün düşmesi, gelecek endişesi gibi sorunlar, öncelikli olarak aile ilişkilerini etkilemekte ve sonrasında bu olumsuzluklar toplumsal sorunları beraberinde getirmektedir” dedi.

ECZANEYE GİRENLERİ YARISI ANTİDEPRESAN ALIYOR

Ziyaret ettiği eczanelerde eczacıların, “Ekonomik kriz vatandaşları antidepresan ilaçları kullanmaya mecbur bıraktı. Sabahtan akşama kadar gelen hastalarımızın çoğu antidepresan alıyorlar. Ayrıca son dönemlerde antidepresan alan kadın hastalarımızın sayısında da hızlı bir artış görüyoruz” dediğini aktaran Gürer, “AKP zihniyeti vatandaşın yaşadığı sorunları algı ile yok gibi göstermeye çalışsa da artan boşanmalar, intiharlar, şiddet olayları ve düşündürücü biçimde yaygınlaşan uyuşturucu ruhsal sorunları derinleşen bir toplum dokusunun oluşmasına neden oluyor” dedi. 2008 yılından 2021 yılları arasında geçen 13 yıllık süreçte ülkemizde antidepresan kullanımının %85 oranında arttığını belirten Ömer Fethi Gürer, “AKP iktidarının ülkeyi yönettiği uzun süreç zarfında çok sayıda toplumsal ve ekonomik sorunlarla vatandaşlarımız karşı karşıya kaldı. Antidepresan ilaç kullanımının bu denli artmasının nedenlerini bir zincir halkası gibi düşünürsek ülkeyi yöneten siyasi iktidarın bu konuda sorumluluğu ve vebali büyüktür” diye konuştu.

Günde 4 milyon antidepresan kullanılıyor

Sağlık Bakanlığı tarafından bu yıl yayınlanan Sağlık İstatistikleri Yıllığı’nda yer alan 2021 yılına ait bilgilere göre ülkemizde bin kişinin günlük kullandığı antidepresan dozunun 52 olarak gerçekleştiği ve bu rakamın 2013’de 36.3 ile başlayıp geçen yıllarda sürekli artarak bu seviyeye geldiğini belirten Gürer, “Ülkemizde bir günde bin kişinin 52 doz antidepresan kullandığına göre 85 milyon nüfusa sahip ülkemizde bir günde 4 milyon 420 bin adet antidepresan ilaç kullanıldığını söylenebilir. Bu süreç, yokluk ve yoksulluğun artışını getirmiş ve vatandaşların ruh sağlığının bozulmasına sebep olmuştur” dedi.