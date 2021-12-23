Ekonomik krizin etkileri: Aile içi dinamikler sarsılıyor

Psikolog Hebun Mizgin Geceyatmaz ekonomik krizin etkileri sonucu aile içi dinamiklerin sarsıldığını vurgulayarak yapılması gerekenleri anlattı.

Ekonomideki kötüye gidişat ve belirsizlik insanların ruh halini sarsmaya başladı. Market reyonlarındaki etiket fiyatları, maaşların ev kiralarını karşılayamaması, geçim sıkıntısı olan insanların geleceğe umutsuz bakmasına sebep oluyor. Duvar’daki habere göre Uzman Klinik Psikolog Hebun Mizgin Geceyatmaz’la insanların krizden ruhsal anlamda nasıl etkilendiklerini, ekonomideki kötü gidişatın insan üzerindeki psikolojik etkilerini anlattı: “Öncelikle ekonomik kriz kavramının kişilerin hem bireysel hem de sosyal hayatlarında oldukça şiddetli ve yıkıcı bir etkiye sahip olduğunu söyleyebiliriz. ‘İşsiz ve parasız kalacağım’, ‘Bugün işten kim çıkarılacak, sıradaki ben miyim?’, ‘Temel ihtiyaçlarımı karşılayamayacağım’, ‘Bu hayat tarzı bana uygun mu?’ bu düşünceleri çoğaltabiliriz. Bu düşünceler kişilerin temel benliklerini, güdülerini tehdit ediyor ve karşımıza hayat kadar gerçek bir gelecek kaygısı kavramı çıkıyor. Birçok psikolojik zorlanmanın temelidir bu kaygı. İnsanlar mevcut yaşam standartlarından vazgeçmeye başladıkları ve bunu tamamen kaybedecekleri düşüncesi içindeler.

Kaygılı bir ruh hali hakim

İnsanlarda genellikle kaygılı bir ruh hali hakim. İş yerinde kafalarını boşaltmak, dinlenmek için verilen molalarda bile oturup ‘Şimdi ne yapacağız’ diye kaygılarını paylaşıyorlar ya da birbirlerini tanımayan insanlar alış veriş yaparken hayat pahalılığı sebebiyle dertleşir duruma geldiler. Kısacası günlük hayatın her adımında bu durum söz sahibi oldu. İş verimi düşüyor, hayata dair motivasyon azalıyor ve kişilerin hem ruh hem fiziksel sağlıkları bozulmaya başlıyor. En sonunda da muhakeme becerilerinde bozulma meydana geliyor ve ne sorunları etraflıca değerlendirebiliyor ne de etkin bir çözüme ulaşabiliyorlar. Aile geçindirmek durumunda olanlar süreci daha sıkıntılı yaşıyor. Ebeveyn olmak, aile geçindirmek zaten başlı başına bir sorumluluk. Günümüz ekonomik şartları da hali hazırda zaten zor olan bu süreci daha da zorlaştırmakta. Çünkü aile küçük bir sosyal sistem. Bu sistem içerisinde ebeveynler ve çocuklar var. Yani aslında iş bireysellikten çıkıyor ve tüm aile üyelerinin kaygıları ortaya çıkıp etkileşime giriyor. Böylece, ekonomik krizler öncelikle aile içi dinamikleri, huzuru ve güven duygusunu sarsmaya başlıyor.

Kaygı ile akılcı bir şekilde baş edilmeli

Çocuklar doğrudan değil ancak dolaylı olarak bu süreçten etkilenmekte. Elbette yaş grubu da burada önem taşıyor. Ancak genel olarak söylemek gerekirse, ailenin yaşadığı her türlü kaygıyı çocuk daha fazla hissediyor. Ebeveynler genelde böyle dönemlerde yaşadıkları huzursuzluk, gerginlik ve kaygılarını paylaşmayarak, çocuklarından durumu saklar ya da sakladıklarını düşünür. Oysaki durum bundan biraz farklı, çocuklar bunu hisseder ve etkilenirler. Yalnızca ailenin süreçteki tutumu, aile içinde verilen değerler ve öğretiler ile çocuğun krizden etkilenme düzeyi değişebilir. Kriz kelimesinin başlı başına, istenmeyen, beklenmeyen ve normalin dışında olan olayları temsil ettiğini biliyoruz. Evet bu yaşanıyor, ancak sistem er ya da geç bir gün düzene girecek, bunu bilmek bu durumun geçici bir durum olduğunu hatırlamak gerek. Kişi kendini iyi tanımalı ve bu durumun suçlusunun kendisinin olmadığını bilmeli. Kişinin maruz kaldığı durum ne olursa olsun önemli olan kaygı ile akılcı bir şekilde baş etmek. Yani bu dönemde-para harcamaktan tamamen kaçınmak süreci daha da çıkmaza sürükleyebilir. Bunun yerine, yaşanan bu duruma uyum sağlamak, kontrollü olmak, aile bireyleri ile açık bir şekilde iletişim kurmak önem taşımakta.

Haber Merkezi