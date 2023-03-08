Ekran bağımlılığı beyni değiştiriyor

Ergenlerde davranış bozukluklarının, aşırı video oyunları oynama sonucu beyinde meydana gelen değişimden kaynaklandığı düşünülüyor.

Avustralya’nın Macquarie Üniversitesinde psikoloji alanında araştırmalar yapan Doç. Dr. Wayne Warburton, video oyunlarını aşırı oynamanın ergenlerde beyin yapısında olumsuz değişime yol açtığı kanısına vardıklarını söyledi. ABC’nin haberine göre, Dr. Warburton, Kovid-19 kapanmaları sonrası çocuklar ve gençler üzerinde yaptıkları araştırma sonucunda, “ekran bağımlısı” olan ergenlerdeki agresif ve şiddet içeren davranışların sebebinin, beyinlerindeki prefrontal korteks bölgesinde meydana gelen değişimden kaynaklandığı kanısında olduklarını belirtti. Ergenlerde davranış bozuklukların, aşırı video oyunları oynama sonucu beyinde meydana gelen değişimden kaynaklandığını düşündüklerini belirten Warburton, “Prefrontal kortekste meydana gelen bu değişimler, ergenlerin duygularını kontrol etmelerini, yaptıkları işlere odaklanmalarını ve çevrim dışı dünyada işlevselliklerini engelliyor.” dedi. AA

Okunma Sayısı: 137

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.