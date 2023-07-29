Ekran bağımlılığı büyük dert - Kendinizi test edin

Toplumun en büyük dertlerinden birinin ekran bağımlılığı olduğunu söyleyen Altınbaş Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Serdar Ay, özellikler küçük çocuklarda öğrenme geriliğine neden olan bu bağımlılığı konusunda aileleri ikaz etti.

MUHAMMED YASİN AYDIN - İSTANBUL

Toplumun en büyük dertlerinden birinin ekran bağımlılığı olduğunu söyleyen Altınbaş Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Serdar Ay, özellikler küçük çocuklarda öğrenme geriliğine neden olan bu bağımlılığı konusunda aileleri ikaz etti. Ekran bağımlılığının günlük görev ve sorumlulukların aksatmalarının yansıra, birçok fiziksel, sosyal ve ruhsal probleme de neden olduğuna dikkat çeken Serdar Ay, “Gece uykusundan hemen önce veya sabah uyanır uyanmaz ilk iş cep telefonunuza bakıyor, WhatsApp mesajlarını, güncel son haberleri veya diğer paylaşımları kontrol etmeyi alışkanlık haline getirdiyseniz nomofobi yani ekran bağımlısı olmuş olabilirsiniz” dedi.

KONUŞMA GERİLİĞİNE NEDEN OLUYOR

Yaz mevsiminin, sosyalleşme ve açık hava aktiviteleri açısından olağanüstü imkanlar sunduğu halde başta çocukların saatlerce ekran karşısında, sanal ortamlarda zaman harcamasının aile ve çevre ilişkilerini de sekteye uğrattığını belirten Serdar Ay, “Küçük çocukların yemek yemelerini kolaylaştırmak veya dost ortamlarında çocukları meşgul etmek için ebeveynlerin çocuklara cep telefonu ve tablet gibi dijital materyaller vermeleri, çocuklarda ekran bağımlılığının başlangıcı oluyor. Kullanım arttıkça da dış dünyaya odaklanma sorunu ortaya çıkıveriyor.” dedi.

BASİT ÖNLEMLER VERİMSİZLİĞİN ÖNÜNE GEÇER

Serdar Ay’a göre basit önlemlerle buna karşı tedbir alınabilir: “İşe sesli veya sessiz bildirimlerinizi kapatarak başlayabilirsiniz. Sağlıklı iletişimi ve verimliliği artırmak için toplantılarda, bu cihazların bulundurulmasını kısıtlayabilirsiniz. Yatak odası gibi yaşam alanlarınızı telefon, tablet ve bilgisayar gibi cihazlardan arındırabilirsiniz. Özellikle aile bireyleri veya dostlarla birlikte bulunulan sosyal ortamlarda söz konusu cihazları kapalı tutmayı veya bulundurmamayı kural haline getirebilir ve sohbet ortamları oluşturabilirsiniz. Bu sorun çözüldüğünde birey, uyku alışkanlığının düzene girmesinden vücut duruşu, odaklanma, iletişim ve başarı gibi konularda pozitif ilerleme sağladığını görecektir.”

KENDİNİZİ TEST EDİN

Bağımlılığın derecesini fark etmek ve kontrol altınına alabilmek için insanların kendi kendilerini test etmelerini teklif eden Serdar Ay şunları söyledi: “Sürekli ekran karşısında olma isteğiniz var mı? Sık sık cep telefonu, tablet veya bilgisayarı kontrol ediyor musunuz? Evden veya ofisten dışarı çıkmak istemiyor musunuz? Aile bireyleri, okul ve iş arkadaşlarıyla yüz yüze iletişiminiz azaldı mı? Yanıtlarınız evet ise odaklanma ve sağlıklı iletişim kurmada zorlukla birlikte verimsiz ve başarısız bir iş hayatı çabası olur.”